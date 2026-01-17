Diego Daddi e Barbara Santagati escono allo scoperto: la reazione di Elga Enardu

Diego Daddi e Barbara Santagati sono usciti allo scoperto. L’ex marito di Elga Enardu ha annunciato di essersi fidanzato con la ragazza attraverso un post Instagram che lascia poco spazio ai dubbi sulla natura della loro relazione: nello scatto lo si vede abbracciare la nuova compagna mentre lei ride. Santagati ha piazzato l’emoji delle manine a cuore a suggellare la nascita della coppia. Inoltre, ha risposto a una donna che ha chiesto se fosse amica di Elga. “Mai state amiche”, ha chiarito, smentendo le voci circolate nelle scorse ore che hanno sostenuto che lei avesse un rapporto amichevole con l’influencer sarda.

Diego Daddi e Barbara Santagati ufficializzano la relazione

D’altra parte, anche Daddi, nei giorni scorsi, aveva replicato alle indiscrezioni sul suo conto. “Non c’è stato alcun tradimento. E Barbara non è amica di Elga”, aveva spiegato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, lasciando intendere che con Santagati ci fosse più di un’amicizia. Ora la conferma che con la giovane ha iniziato una love story.

Santagati, come Elga Enardu, è originaria della Sardegna. Non è del tutto estranea al mondo dello spettacolo e ha un figlio, nato da una precedente relazione. Nel 2016 è stata tra le quaranta finaliste di Miss Italia. Recentemente è stata tra i protagonisti del film Anacronistico di Cristian Cocco, con Enzo Iacchetti. Su Instagram ha un seguito discreto: è seguita da oltre 15 mila follower.

La reazione di Elga Enardu

Elga come ha reagito alla notizia del fidanzamento dell’ex marito? Per ora non ha rilasciato dichiarazioni. Però è sparito il “segui” su Instagram. Anche Daddi ha smesso di “seguire” l’ex moglie. Chi pensava che la fine delle nozze fosse stata una trovata per avere un tornaconto di visibilità ha dovuto ricredersi. Diego e Elga si sono lasciati davvero dopo otto anni di matrimonio. Lo hanno comunicato loro stessi lo scorso dicembre.

Pochi mesi prima che si consumasse la rottura, Daddi ha aperto un profilo su Onlyfans. Elga, allora, fece sapere che era assolutamente d’accordo con la scelta del marito, aggiungendo che non c’era alcun problema tra loro. Inoltre, raccontò di essere a conoscenza di tutti i dettagli del nuovo progetto professionale del compagno.