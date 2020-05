Diavoli anticipazioni ultima puntata: Massimo incastra Morgan, ma Sofia…

Anticipazioni Diavoli, l’ultima puntata della prima stagione: episodio 9 e 10, cosa succederà

Siamo giunti quasi alla fine di questo incredibile viaggio nel mondo dell’alta finanza. Stiamo per darvi infatti le anticipazioni sulla quinta e ultima puntata di Diavoli, la serie tv che ha conquistato il pubblico di Sky Atlantic. Patrick Dempsey e Alessandro Borghi sono i protagonisti di questo financial thriller e interpretano i protagonisti, ovvero Dominic Morgan e Massimo Ruggero. Il primo è stato mentore del secondo, che una volta cresciuto come professionista, però, si è reso conto di cosa accade sotto i suoi occhi e di avere in mano le redini della vita della gente. A far aprire gli occhi a Massimo sono stati tutti gli indizi che lo hanno portato a credere che Ed Stuart non si sia suicidato, ma che sia stato ucciso.

Diavoli anticipazioni, cosa succede negli ultimi due episodi: Massimo incastra Dominic?

Ad aggiungersi alla morte di Ed c’è stata poi la scomparsa della sua ex moglie. Da quel momento Ruggero ha iniziato a cercare indizi per arrivare alla verità, ma ovviamente Morgan non ha intenzione di rendergli la vita facile. Nella scorsa puntata i due sono arrivati a una sorte di resa dei conti, ma cosa succederà la settimana prossima? Le anticipazioni di Diavoli sul nono episodio rivelano che Massimo sarà sul punto di fermare Dominic. Per riuscirci, però, dovrà hackerare i server della NYL e si avvarrà dell’aiuto di Subterranea. Ma dovrà comunque fare i conti con Duval. Nel decimo e ultimo episodio, Massimo avrà finalmente in mano le prove per fermare Dominic Morgan e scoprire chi è l’assassino.

Diavoli, la quinta e ultima puntata in onda venerdì 15 maggio 2020: Sofia rovina i piani di Massimo contro Morgan?

A mettere in pericolo la buona riuscita del piano sarà il suo rapporto con Sofia, che inevitabilmente risentirà delle scelte di Massimo. Infine, proprio Sofia avrà un’ultima carta da giovare… Manderà a monte il piano di Massimo per incastrare Morgan? Le anticipazioni di Diavoli sull’ultima puntata non aggiungono altro: appuntamento a venerdì 15 maggio per il gran finale!