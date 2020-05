Diavoli anticipazioni quarta puntata: Massimo scopre tutto, è in pericolo?

Anticipazioni Diavoli, cosa succederà nei prossimi episodi: la quarta puntata in onda venerdì 8 maggio

Prima di scoprire le anticipazioni sui prossimi episodi di Diavoli, scopriamo dove eravamo rimasti. Facciamo insomma un breve riassunto di quanto accaduto fino alla puntata andata in onda stasera. Massimo Ruggero è cresciuto professionalmente sotto la guida di Dominic Morgan ed è diventato uno degli uomini di punta della banca newyorkese. Ben presto, però, Massimo si è accorto che in Morgan c’è anche qualche lato oscuro ed è determinato a smascherarlo. Nel frattempo c’è stata la morte di Ed, il rivale di Massimo per il posto di vice CEO. La polizia ha iniziato a indagare su quello che sembrava un suicidio, scoprendo che in realtà Ed è stato spinto e quindi ucciso. Gli agenti sono così giunti a un dossier in codice scritto da Ed e trovato da sua moglie con su scritto “Chiedere a Ruggero”. La polizia lo ha interpretato come prova contro Massimo, ma lui non era convinto di questo. Tuttavia, qualcuno ha interceduto per lui e le accuse sono cadute.

Diavoli, il riassunto delle puntate: dove eravamo rimasti

Intanto è spuntato un nuovo rivale per Massimo, ovvero Chris. Dopo questi avvenimenti, Chris ha fatto un tentativo con Dominic per far licenziare Massimo, intanto Nina è sparita e Morgan ha chiesto aiuto proprio a Massimo per ritrovarla. Abbiamo così scoperto che tre anni prima c’è stata una storia tra Nina e Massimo, per questo lui ha subito intuito dove si trovasse la moglie di Morgan. Quest’ultimo però ha confessato di essere a conoscenza del tradimento e anche della manipolazione di Oliver in merito alla vicenda delle azioni irlandesi. Ma Morgan, pur non licenziando Massimo, gli ha comunque tolto l’incarico di head of trading, reintegrando Paul e affidando a lui il ruolo. Ha così incastrato Ruggero: lo ha declassato ma non potrà dimettersi, altrimenti verrà denunciato.

Diavoli su Sky, le anticipazioni sulla quarta puntata: episodi 7 e 8

Massimo ha tentato di ottenere il fascicolo di Ed offrendo in cambio la cattura di Duval, il capo di Sofia. Ha poi cambiato idea, però, quando ha saputo che la polizia avrebbe arrestato anche Sofia, alla fine proprio quest’ultima ha recuperato il fascicolo intrufolandosi a casa della detective. Le anticipazioni di Diavoli partono proprio dal fascicolo. Massimo scoprirà finalmente il contenuto del dossier segreto, sono informazioni scottanti sul piano messo a punto da Dominic. Ruggero inizierà a temere per la propria vita, intanto dovrà correre al capezzale del padre malato e si farà accompagnare da Sofia. Gli toccherà anche risolvere delle questioni personali legate al passato. Dominic studierà una strategia per arginare Duval.