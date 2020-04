Diavoli anticipazioni terza puntata: Massimo incastrato, Chris si vendica

Anticipazioni Diavoli, cosa succederà nel quinto e sesto episodio in onda venerdì 1° maggio 2020

Le anticipazioni di Diavoli rivelano cosa succederà nella terza puntata del 1° maggio 2020. Proseguono gli episodi della serie tv che si avvia a essere la rivelazione dell’anno: la serie con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey è infatti il miglior esordio dell’anno su Sky. Un thriller insolito, in un ambiente che non viene sfruttato molto spesso quando si pensa a una serie televisiva. Un thriller nel mondo dell’alta finanza, dove tutti i protagonisti hanno un lato oscuro che viene fuori quando gli affari vengono prima di tutto e oscurano tutto il resto. Nella terza puntata per Massimo la situazione si complicherà ulteriormente: chi ha evitato che venisse arrestato? Ma soprattutto, le prove lasciate da Ed e ritrovate da qua moglie sono davvero contro di lui? Oppure incastrerebbero la NYL, se decifrate come ha chiesto di fare proprio Massimo? Intanto immaginiamo che Chris si prenderà la sua vendetta dopo aver scoperto che Oliver ha manomesso i server della banca.

Diavoli, tutte le anticipazioni sulla terza puntata: episodi 5 e 6

In attesa di altre anticipazioni sulla terza puntata di Diavoli, vi lasciamo al riassunto degli episodi andati in onda stasera. Sofia si è infiltrata a una festa per dimostrare che la NYL è in affari con Gheddafi, caos su Morgan, Non è andata come previsto da Massimo, però: Sofia ha pubblicato le foto su un giornale, e non sul suo blog. Per questo ci sono state importanti ripercussioni pure sulla banca, il che ha colpito anche gli interessi dei dipendenti della banca. Morgan comunque è riuscito a cavarsela, mentre abbiamo scoperto che Sofia è in cerca di vendetta personale contro Dominic. La squadra di Massimo ha iniziato a non fidarsi più ciecamente di lui, ma agendo di testa loro sono caduti nella trappola di Morgan. Intanto la polizia ha proseguito le sue indagini e ha scoperto che Ed non si è suicidato, ma è stato spinto.

Diavoli episodi, cosa è successo finora nella serie tv con Borghi e Dempsey

Paul ha parlato con la polizia e ha detto che Massimo fosse convinto che sia stato Ed a uccidere sua moglie. Come se non bastasse, in sede Ruggero ha anche preso a pugni Chris, perché anche lui ha parlato con la polizia e avvalorato l’ipotesi che Massimo possa essere coinvolto nella caduta di Ed. Un dossier di documenti lasciati da quest’ultimo sembravano incastrare Massimo, ma la polizia non ha dato modo a Ruggero di vederli e decifrarli.