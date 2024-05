Diatriba Fanelli-Fedez: la “colorita” replica del rapper

D’altronde non avrebbe mai potuto finire senza una replica la diatriba tra Pietro Fanelli e Fedez. In molti si aspettavano una risposta del rapper alle parole dell’ex naufrago ed eccoli accontentati. Poco fa sul profilo Instagram di Fanelli è comparsa una story nella quale l’ex naufrago ha reso pubblica la “colorita” replica di Fedez al suo attacco di qualche giorno fa.

La risposta di Fedez alle provocazioni di Fanelli

Tutto era iniziato quando Fanelli, appena tornato in Italia dopo essersi ritirato dall’Isola dei Famosi, aveva attaccato Fedez in seguito a un’intervista che il rapper aveva rilasciato a Gurulandia. Nel corso di quella chiacchierata, Fedez aveva parlato di un ospite apparso in una delle puntate del suo vecchio podcast, Muschio Selvaggio, usando parole poco favorevoli nei suoi confronti e definendolo letteralmente un “intellettuale teatrante”.

A quel punto l’ex naufrago, che non aveva gradito particolarmente le parole di Fedez, lo aveva attaccato descrivendolo a sua volta come un “nano burattino”. Fino a oggi Fedez aveva deciso di soprassedere e non rispondere pubblicamente alle accuse di Fanelli. Pare però che il rapper, fresco di proscioglimento dalle accuse di calunnia nei confronti del Codacons, avesse in realtà scelto di optare per una risposta in privato all’ex naufrago.

Fanelli non ci ha pensato due volte a rendere pubblica l’affermazione del rapper, postandola direttamente nelle sue stories: “Bro mettiti la lingua nel cu*o che mi sembra un’attività più utile per la tua flora intestinale dai”.

Insomma, come detto all’inizio, si è trattato di una risposta a dir poco “colorita” e che potrebbe aver definitivamente chiuso la questione tra Fanelli e Fedez. Chissà se a questo punto l’ex naufrago deciderà di proseguire e quindi lanciare nuove accuse al rapper oppure preferirà dedicarsi ad altro, seppellendo definitivamente l’ascia di guerra nei confronti di Fedez.

Il nuovo tatuaggio di Fedez

Intanto il rapper, che si trova a Roma per l’udienza della causa con il Codacons, ha deciso di aggiungere un altro tatuaggio alla sua lunga collezione. Questa volta però ha optato per una parte del corpo particolarmente dolorosa e inusuale: il palmo della mano. Inoltre, il disegno scelto ha un significato molto particolare e allo stesso tempo profondo: ricorda la Creazione di Adamo, il celebre dettaglio dell’affresco di Michelangelo dipinto nella cappella Sistina.

In particolare, Fedez ha deciso di farsi tatuare il dito del Creatore sulla mano destra e Adamo su quella sinistra. Per quanto riguarda il significato, dal momento che il celebre dipinto rappresenta l’inizio della creazione, è assai probabile che Fedez abbia scelto proprio questo soggetto per consacrare l’inizio della sua nuova vita dopo la separazione da Chiara Ferragni.