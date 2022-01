By

Com’era prevedibile è scoppiata la polemica dopo l’intervista di Diana Del Bufalo a Da noi…a ruota libera. L’attrice e cantante è stata tra gli ospiti della puntata in onda su Rai Uno domenica 2 gennaio 2022. Una scelta considerata da molti inappropriata dopo le recenti dichiarazioni dell’artista sul vaccino.

L’ex concorrente di Amici ha infatti ammesso sui social network di non essersi sottoposta alla somministrazione del siero contro il Covid-19 e di ritenerlo pure inutile contro il virus. Affermazioni che hanno scatenato una vera e propria bufera e che hanno costretto la Del Bufalo a trincerarsi dietro un assordante silenzio stampa per giorni.

A tanti utenti non è inoltre piaciuto il modo in cui la protagonista di Che Dio ci aiuti ha ironizzato sulla pandemia, tra battutacce e commenti volgari. Per molti, dunque, è stato del tutto sbagliato invitare Diana Del Bufalo a Da noi…a ruota libera, un programma della tv di Stato seguito da oltre due milioni e mezzo di telespettatori.

La spiegazione di Francesca Fialdini

Nel corso dell’ospitata è più volte passata in sovraimpressione la scritta “intervista registrata”: l’intervento di Diana è stato infatti realizzato prima di Natale e prima delle discusse dichiarazioni sul vaccino. Una giustificazione che non è bastata al pubblico, tanto che è dovuta intervenire la padrona di casa Francesca Fialdini.

Sul suo account Instagram la bionda giornalista e conduttrice ha fatto sapere:

“Le dichiarazioni rilasciate questa settimana dai protagonisti non possono essere argomento di conversazione nella messa in onda“

Nel corso dell’intervista, infatti, Diana Del Bufalo non ha mai fatto menzione al vaccino contro il Coronavirus e alla sua posizione in merito.

La polemica sul vaccino

Diana Del Bufalo ha confidato di non aver fatto il vaccino contro il Covid-19 perché le è stato sconsigliato dal suo medico di base per via delle genetica familiare e del suo cuore ballerino, costantemente monitorato. L’ex compagna di Paolo Ruffini ha poi affermato senza troppi peli sulla lingua:

“Ah, il vaccino, il vaccino. Ma vaff**** il vaccino. Non funziona, è deludente. Non è un po’ deludente, io credo che sia molto deludente”

La Del Bufalo si è poi giustificata spiegando di avere la situazione sotto controllo visto che si sottopone di continuo a tamponi per poter svolgere le normali attività quotidiane come quelle lavorative.