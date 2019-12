Diana Del Bufalo smette di seguire Ruffini sui social. Poi il post: rottura?

Diana Del Bufalo e il momento no: con Paolo Ruffini è di nuovo rottura? Il gesto della conduttrice (via il segui) e il post: “Chi non ha voluto quando poteva, non potrà quando vorrà”

Sembrano esserci altre nubi temporalesche sulla relazione tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. La conduttrice e l’attore stanno passando un momento no, o per dirla con le parole di Ruffini un “momento un po’ down”. Lo stesso comico lo ha confermato a Novella 2000 di recente, dopo che la Del Bufalo è spuntata su Instagram con un lungo post in cui ha fatto sapere di stare affrontando una fase delicata della sua vita. Nelle scorse ore, però, alcuni gesti social della giovane classe 1990 hanno gettato ulteriori ombre sulla love story. Su Instagram lei ha smesso di seguire lui. Inoltre ha fatto campeggiare un post criptico che si potrebbe ipotizzare che sia riconducibile a Paolo.

Diana: “Cordiali saluti. L’opportunità e il tempo”

“Chi non ha voluto quando poteva, non potrà quando vorrà… Cordiali saluti. L’opportunità e il tempo”, ha scritto in una Stories Instagram Diana. Nel frattempo, spulciando tra i profili da lei seguiti, Paolo Ruffini non c’è più. Sono di nuovo giunti al capolinea? Ricordiamo che pochi giorni fa, l’attore, circa il suo rapporto con la compagna, così si pronunciava: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà”.

Diana e Paolo stanno ancora assieme?

Ma c’è dell’altro a far pensare che la coppia potrebbe nuovamente essere giunta su un binario morto. Sempre di recente Diana ha preso a prestito delle parole di Francesco Sole, citando il post qui sotto. A chi erano riferite? A Paolo? Chissà… Nubi dense e nere pare che continuino a sostare sulla love story. A patto che sia ancora ‘love’.