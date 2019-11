Diana Del Bufalo: “Periodo non facile”. La psicoterapia e la fragilità

Diana Del Bufalo: “Non sto passando un periodo facile”. La lunga confessione: la psicoterapia e la fragilità

Diana Del Bufalo e la confessione che non ti aspetti. La conduttrice, nelle scorse ore, ha affidato al suo profilo Instagram un lungo messaggio in cui ha dichiarato che sta attraversando un momento complicato e confuso della sua vita. Per questo ha deciso di chiedere aiuto alla psicoterapia. L’attrice non ha neppure nascosto di essere fragile. Immediata la reazione dei suoi fan che le hanno mandato una miriade di messaggi di sostegno. Non sono nemmeno mancate le risposte di diversi vip che hanno cercato di farle forza.

“Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata!”

“Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla”, esordisce Diana che aggiunge: “Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo.” La Del Bufalo infine scrive: “Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima.”

La vicinanza dei fan e dei vip a Diana Del Bufalo

Molti fan hanno dato il proprio sostegno social a Diana, raggiungendola con molti messaggi di affetto e comprensione. Al momento, tra i vip le hanno scritto Chiara Ferragni, Francesca Lodo, Ariadna Romero e Giulia Pauselli, tutte unite in un sol coro nel farle forza e nel farle percepire la loro vicinanza.