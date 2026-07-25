Diana Del Bufalo si sposa, l’annuncio dopo 18 mesi di silenzio: chi è il ‘tenebroso’ futuro marito Patrizio

Diana Del Bufalo è pronta a convolare a nozze: si sposerà con il ‘tenebroso’ fidanzato Patrizio, uomo lontano dal mondo dello spettacolo. La notizia è stata annunciata dalla stessa attrice romana attraverso una storia Instagram. La 36enne ha spiegato che la proposta di matrimonio che le ha fatto il compagno non è per niente fresca. Risale addirittura a un anno e mezzo fa. Viene da domandarsi quando arriveranno i fiori d’arancio, visto che sono già passati diciotto mesi da quando lui le ha chiesto la mano.

Diana Del Bufalo si sposa

Diana Del Bufalo, nelle scorse ore, ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto in cui ha mostrato un anello al dito. Dietro di lei è apparso Patrizio, sorridente. Il brillocco è stato il pegno d’amore che l’uomo ha regalato alla fidanzata quando l’ha chiesta in sposa. Dopo aver pubblicato lo scatto, l’attrice ha diffuso una seconda storia tramite la quale ha fornito qualche dettaglio in più sulle nozze: “Mi ha chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, non l’ho detto perché era una cosa nostra. Però vabbè, un annuncio un po’ bizzarro”.

La 36enne non ha riferito quando verrà celebrato il matrimonio. Non ha nemmeno raccontato alcun dettaglio relativo ai preparativi dell’evento. Dunque, al momento, si sa solo che ha ricevuto la proposta, che l’ha accettata e che si sposerà prima o poi.

Chi è Patrizio, il compagno e futuro marito di Diana Del Bufalo

Prima di conoscere Patrizio, Diana Del Bufalo ha vissuto una lunga e importante relazione con Paolo Ruffini. Dopo la rottura si è frequentata con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Edoardo Tavassi. Anche questa storia è naufragata. Ha quindi conosciuto Patrizio, uomo molto riservato. Di lui non si sa quasi nulla, se non che ha qualche anno in più della futura moglie, che di professione è un direttore finanziario e che è allergico al gossip.

Fa coppia con l’attrice da qualche anno. Un amore vissuto lontano dal chiacchiericcio della cronaca rosa. In qualche intervista Diana ha riservato parole al miele per il compagno, affermando di essere sicura che sia l’uomo della sua vita. I due difficilmente si mostrano insieme pubblicamente. Un’eccezione c’è stata qualche mese fa, quando Patrizio ha accompagnato Del Bufalo alla Festa del Cinema di Roma. Qui la coppia ha posato per i fotografi, tra abbracci e sorrisi. Diana già sfoggiava l’anello della proposta di nozze, ma nessuno ci fece caso.