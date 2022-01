Diana Del Bufalo nei guai dopo la polemica sui vaccini: a rischio LOL

Settimane complicate per l’ex concorrente di Amici, che ha scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19

A rischio la partecipazione di Diana Del Bufalo a LOL-Chi ride è fuori. L’attrice e cantante è nel cast della seconda stagione del programma condotto da Fedez ma pare che l’ultima polemica no vax abbia agitato parecchio Amazon. A riportare l’indiscrezione è Dagospia: sembra che la piattaforma streaming stia cercando una soluzione nonostante le nuove puntate siano già state registrate nei giorni scorsi.

“Gli scivoloni social di Diana Del Bufalo su Covid e vaccini agitano non poco Amazon. L’attrice è infatti nel cast della seconda stagione di Lol che sarà disponibile tra non molto su Prime Video. La piattaforma milionaria teme le polemiche e l’effetto boomerang sui social, dove il programma aveva sbancato. Si studiano soluzioni dell’ultim’ora”

L’avventura a LOL-Chi ride è fuori ha divertito molto Diana Del Bufalo, che nelle recenti interviste ha definito pazzesca e incredibile e allo stesso tempo molto difficile. Amazon taglierà fuori la 31enne per via delle sue convinzioni sul Covid-19?

In realtà nei giorni scorsi Diana Del Bufalo ha pubblicamente chiesto scusa per il suo sfogo del tutto inappropriato. L’artista lanciata da Amici ha precisato di non avere alcuna competenza scientifica e di aver sempre rispettato tutte le regole nonostante abbia deciso di non sottoporsi al vaccino.

Diana ha seguito il consiglio del suo medico di famiglia, contrario al siero per via di una patologia al cuore di cui la Del Bufalo soffre da quando era ragazzina.

Gli impegni professionali di Diana Del Bufalo

In questo periodo Diana Del Bufalo è protagonista al cinema con il film 7 donne e un mistero (dove recita accanto a Margherita Buy, Sabrina Impacciatore e Benedetta Porcaroli) e a teatro con 7 spose per 7 fratelli. A breve tornerà in tv con il film Ridatemi mia moglie ma sarà anche – salvo sorprese dell’ultima ora – nel cast della seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori su Amazon Prime.

Tanti impegnati lavorativi per Diana Del Bufalo che oggi è single. Nel passato dell’attrice una lunga storia con Paolo Ruffini, finita in maniera burrascosa, e una breve relazione con Edoardo Tavassi, fratello della più famosa Guendalina. Per un breve periodo Diana ha frequentato un medico ma la liaison non è mai decollata.

Il nuovo cast di LOL-Chi ride è fuori

Oltre a Diana Del Bufalo nel cast della seconda edizione di LOL-Chi ride è fuori ci saranno pure: Mago Forest, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Max Angioni, Gianmarco Pozzoli. Nelle nuove puntate il conduttore Fedez non sarà più affiancato da Mara Maionchi bensì da Frank Matano, tra i concorrenti della prima edizione della trasmissione.