Diana Del Bufalo chiede scusa dopo la polemica no vax

Diana Del Bufalo è tornata su Instagram dopo la polemica che ha travolto la sua vita privata e professionale. L’ex concorrente di Amici, oggi cantante e attrice affermata, ha ammesso di non essersi sottoposta al vaccino per il Coronavirus a causa di alcuni problemi di salute. Un suggerimento del medico di famiglia che la 31enne avrebbe deciso di seguire alla lettera.

La Del Bufalo ha inoltre confidato di non credere molto nei sieri creati dopo lo scoppio della pandemia e di avere qualche perplessità a riguardo. Dichiarazioni che hanno scatenato la polemica tanto che il caso è stato affrontato anche da alcuni noti virologi e infettivologi.

Nel mirino è finita anche la recente intervista che Diana Del Bufalo ha rilasciato a Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera. Un intervento registrato prima della polemica no vax e che ha spinto la conduttrice Rai a giustificarsi con i suoi telespettatori con la scritta “intervista registrata”.

Le giustificazioni di Diana Del Bufalo

In seguito a qualche giorno di silenzio Diana Del Bufalo è riapparsa sui social network per chiedere scusa e spiegare una volta per tutte il suo punto di vista. L’ex compagna di Paolo Ruffini si è detta dispiaciuta per la situazione che inconsapevolmente ha generato:

“Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione”

La star di Che Dio ci aiuti ha aggiunto dopo aver puntualizzato di non avere alcuna competenza scientifica:

“Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un anno migliore”

Gli impegni professionali di Diana Del Bufalo

In questo periodo Diana Del Bufalo è protagonista al cinema con il film 7 donne e un mistero (dove recita accanto a Margherita Buy, Sabrina Impacciatore e Benedetta Porcaroli) e a teatro con 7 spose per 7 fratelli. A breve tornerà in tv con il film Ridatemi mia moglie ma sarà anche nel cast della seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori su Amazon Prime.

Tanti impegnati lavorativi per Diana Del Bufalo che oggi è single. Nel passato dell’attrice una lunga storia con Paolo Ruffini, finita in maniera burrascosa, e una breve relazione con Edoardo Tavassi, fratello della più famosa Guendalina. Per un breve periodo Diana ha frequentato un medico ma la liaison non è mai decollata.