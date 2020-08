Diana Del Bufalo inedita: “L’uomo mi deve far ridere con la volgarità”

L’attrice Diana Del Bufalo è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista al Cinemaniaco, un approfondimento su Sky Cinema. L’ex alunna del talent show di Canale 5 ‘Amici’ si è raccontata a cuore aperto e senza freni. Reduce dalla fine della love story con l’attore e conduttore Paolo Ruffini, la Del Bufalo aveva fatto clamore lo scorso dicembre per aver rivelato i motivi della fine della relazione con il comico toscano. In quell’occasione Diana disse di aver tentato di tutto con l’ex compagno, per poi essere giunta alla conclusione che le persone non cambiano e non si cambiano. Nel corso dell’intervista l’attrice ha raccontato cosa secondo lei dovrebbe fare un uomo: “Mi deve far ridere con la volgarità” – quindi ha aggiunto – “deve essere volgare“. Secondo Diana, quindi, l’uomo deve dire le parolacce, senza scivolare però nella volgarità. La sua persona ideale, quindi, dovrebbe usare dei riferimenti spinti per fa ridere.

I consigli per dimagrire di Diana

Molto attiva sui social network, l’attrice non manca occasione per pubblicare foto che la ritraggono e raccontano la sua quotidianità. I più attenti però non hanno potuto non accorgersi di un particolare, che ha destato grande interesse e preoccupazione. La Del Bufalo ha condiviso un post dove si faceva riferimento a come dimagrire: qualche rinuncia culinaria, costanza nell’allenamento e bere tanta acqua. Un regime che ha portato un deciso cambiamento nel fisico dell’attrice.

Diana Del Bufalo: bellissima e sensuale sui social

Per Diana ormai, la fine della storia con Paolo Ruffini è solo un capitolo chiuso. Nelle ultime settimane l’attrice ha pubblicato delle foto su Instagram che la ritraggono bellissima e sensuale con dietro un panorama mozzafiato al tramonto. Lei ironica ha commentato lo scatto scrivendo: “Devo ammetterlo, ieri sera ero piuttosto fi.a“. I tanti fan e followers dell’attrice hanno molto apprezzato lo scatto, in cui si denota il fisico perfetto e longilineo dell’artista. Sono tanti i commenti, like e cuoricini che sono arrivati ad attestazione di quanto sia apprezzata e seguita la Del Bufalo anche sui social.