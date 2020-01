Diana Del Bufalo ha un nuovo amore: lui è il fratello di Guendalina Tavassi

Il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo è il fratello di Guendalina Tavassi?

Dopo tanto dolore Diana Del Bufalo avrebbe finalmente dimenticato Paolo Ruffini. Questa travagliata storia d’amore si è ufficialmente conclusa lo scorso novembre e secondo i recenti gossip l’ex allieva di Amici sarebbe già andata avanti. Non con uno qualsiasi bensì con Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi, ex concorrente di Grande Fratello, Isola dei Famosi e Tale e Quale Show e oggi opinionista di Barbara d’Urso. A rivelare lo scoop è Very Inutil People: secondo il noto portale questa nuova relazione andrebbe avanti ormai da oltre un mese. Diana ed Edoardo si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e la Del Bufalo avrebbe già fatto la conoscenza di Guendalina e del marito Umberto. Tutti e quattro, insieme ad altre persone, avrebbero festeggiato Capodanno insieme, come proverebbero pure alcune stories trapelate su Instagram.

Diana Del Bufalo vive un nuovo amore segreto dopo Paolo Ruffini

Nonostante i pettegolezzi riportati da Very Inutil People, per il momento Diana Del Bufalo ed Edoardo non sono ancora ufficialmente usciti allo scoperto. Del resto la cantante e attrice è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, sebbene sia molto attiva sui social network e in particolare su Instagram, dove non dimentica mai di aggiornare quotidianamente il suo account. La storia con Edoardo sarà passeggera o è pronta a diventare qualcosa di serio e importante?

Perché Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati

Intanto è ufficialmente finita, dopo diversi anni, la relazione tra Diana e Paolo Ruffini. Nessuno dei due ha mai svelato i motivi della rottura ma sembra che il conduttore de La pupa e il secchione abbia sbagliato più volte nel corso del tempo.