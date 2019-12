Diana Del Bufalo ha lasciato Paolo Ruffini: “Delusione e sofferenza”

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati: l’annuncio dell’attrice

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. Dopo i gossip dell’ultimo periodo la cantante e attrice lanciata da Amici ha confermato la rottura con un lungo post su Instagram. Un post nel quale si evince che è stata Diana a mollare il conduttore conosciuto anni fa a Colorado. Una separazione che ha fatto soffrire molto la Del Bufalo, che già in passato ha vissuto una profonda crisi con Ruffini. I due avevano scelto di dare una seconda chance al loro amore ma la minestra riscaldata non ha funzionato. E la 29enne ha ammesso sui social network che le persone non cambiano e che tanto dolore l’ha resa indubbiamente una persona migliore.

Lo sfogo di Diana Del Bufalo dopo la rottura con Ruffini

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. Grazie a tutti”, ha scritto Diana Del Bufalo su Instagram.

Paolo Ruffini resta in silenzio per ora sull’addio a Diana

Nessun commento è arrivato – per il momento – da parte di Paolo Ruffini. L’attore è molto impegnato con il suo lavoro e ha scelto di non replicare alle dichiarazioni dell’ormai ex fidanzata Diana Del Bufalo. Quest’ultima, dal canto suo, si sta consolando con gli amici più cari, tra cui gli attori Cristiano Caccamo e Andrea Dianetti.