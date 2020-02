Diana Del Bufalo, è amore ‘segreto’ con Edoardo: news, dettagli e gossip

By

Diana Del Bufalo, confermato l’amore coltivato in segreto: lui è Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi. News e dettagli sulla love story. Già fatte le presentazioni in famiglia

Tanti spifferi e tanti retroscena, ma fino ad ora nulla di certo (o quasi). Adesso, però, secondo quanto risulta a Fanpage.it Diana Del Bufalo, dopo la spinosa separazione sentimentale da Paolo Ruffini, ha ritrovato il sorriso al fianco di Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi. Il nome del ragazzo era già spuntato nei giorni scorsi sulle pagine della cronaca rosa. Tuttavia, oltre ai ‘sussurri’, finiti presto nel vuoto, non era giunto alcun ‘forte’ segnale sul fatto che l’amore fosse decollato. Anche Dagospia racconta la stessa versione di Fanpage.it, assicurando che la giovane sbocciata ad Amici di Maria De Filippi abbia intrapreso una relazione e che sia innamorata.

Diana ed Edoardo avrebbero già fatto le presentazioni in famiglia

“Fanpage.it ha appreso che l’ex compagna di Paolo Ruffini ha ritrovato l’amore da poco più di due mesi, pur avendo scelto di vivere questa nuova relazione in gran segreto”, si legge sulla testata che aggiunge: “Diana ha conosciuto Edoardo e tra i due sarebbe scattata immediatamente la scintilla. Fanno sul serio tanto da avere già conosciuto le rispettive famiglie in occasione delle ultime feste di Natale. Sono diversi gli indizi disseminati sui social da Diana, più avvezza a utilizzare la rete rispetto al fidanzato. In una Instagram story pubblicata recentemente, si sente la voce di un uomo: è proprio quella di Edoardo.”

Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina: chi è e cosa fa il 34enne

Edoardo ha 34 anni, ama la palestra e i tatuaggi, ed ha un fisico invidiabile. Fratello di Guendalina Tavassi, che partecipò al Grande Fratello 11 e oggi è spesso ospite nei salotti di Barbara d’Urso, non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se sul piccolo schermo è apparso in passato per sostenere la sorella durante le sue avvenutre nei reality. Edoardo di professione fa il video maker ed è impegnato anche nell’attività del doppiaggio.