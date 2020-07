Momento di commozione a Io e Te per il padrone di casa Pierluigi Diaco. Nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 3 luglio 2020, durante l’intervista a Flavio Insinna, il giornalista e conduttore si è in qualche modo scusato per le polemiche degli ultimi giorni. Di recente Diaco è stato preso di mira per i suoi modi bruschi, che hanno infastidito più di qualche telespettatore. Ma a detta del 43enne certe incavolature dipendono dal grande amore che si prova per questo mestiere, che è assai impegnativo e faticoso. Pierluigi, che in passato ha partecipato pure all’Isola dei Famosi Mediaset, ha invitato il pubblico a non dare retta a tutti i fuori onda che escono su determinati personaggi perché spesso certe scene non corrispondono alla vera personalità di chi lavora nel mondo dello spettacolo e della comunicazione in generale.

Le parole di Pierluigi Diaco durante l’intervista a Flavio Insinna

“Io ogni tanto ho perso la lucidità e la pazienza. Ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole è perché chiedevo aiuto. E fare questo mestiere con la passione, con la dedizione, con cui lo facciamo io e questo signore qui (rivolto a Flavio Insinna, ndr), a volte può portare a perdere la pazienza. Quindi se avete visto in circolazione in questi anni degli audio o dei video, non pensate che quelle reazioni assomiglino al comportamento e al carattere dei personaggi televisivi. Perché come accade a voi, nel vostro privato, di perdere la pazienza, accade anche a noi”, ha dichiarato Pierluigi Diaco in tv visibilmente commosso. In questi giorni il conduttore di Io e Te ha fatto chiacchierare parecchio pure per via della querelle con il collega de La vita in diretta Alberto Matano…

L’acceso confronto tra Alberto Matano e Pierluigi Diaco

Stando a quello che ha spifferato il paparazzo Alan Fiordelmondo Pierluigi Diaco avrebbe attaccato furiosamente Alberto Matano per via di quanto accaduto a La vita in diretta con Lorella Cuccarini. Diaco ha però spiegato su Twitter che si è trattato solo di un semplice confronto, avvenuto in maniera educata e pacata senza insulti e paroloni. Nessuna dichiarazione è arrivata da parte dell’ex mezzobusto del Tg 1 che continua a tacere sulla querelle con la Cuccarini.

La vita in diretta: Alberto Matano preferisce il silenzio

Nonostante la lettera polemica di Lorella Cuccarini e il grande chiacchiericcio nato intorno all’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha deciso di restare in silenzio. Il 47enne non ha proferito parola sulla vicenda e molto probabilmente continuerà su questa strada ancora per un po’. Intanto sembra certo che La vita in diretta, dal prossimo settembre, resterà solo ed esclusivamente nelle sue mani, sulla scia di amati volti del passato quali Michele Cuccuzza e Lamberto Sposini.