Pierluigi Diaco richiama l’ospite a Io e Te. Forte presa di posizione: “La censuro, ecco perché”

Durante l’ultima puntata di ‘Io e Te’ (Rai Uno), andata in onda il 15 giugno 2020, Pierluigi Diaco, padrone di casa del salotto televisivo, ha preso in un paio di circostanze una posizione netta e contrariata verso Elisabetta, ospite arrivata in studio con il marito Paolo con il quale è stata protagonista nella rubrica del programma dedicata alle love story dei telespettatori. Ma cosa è che ha fatto perdere le staffe al conduttore? Alcune esternazioni della donna. Ma si proceda con ordine: Paolo ed Elisabetta, prima di sposarsi e avere una figlia (Marilù), hanno avuto altri matrimoni alle spalle. Lui non ha avuto figli dalle precedenti relazioni, mentre lei sì. E la prima frizione tra la donna e Diaco è giunta proprio sulla questione figli…

Io e Te, Diaco indispettito

Diaco, mentre introduceva la storia dei due coniugi, ha rimarcato il fatto che dall’unione è nata una figlia. “Due figlie”, la puntualizzazione di Elisabetta. Puntualizzazione andata di traverso a Pierluigi che ha chiosato: “Esatto, voi avete una figlia. Se vuole condurre signora, le do le chiavi in mano del programma”. A questo punto il giornalista ha proseguito, narrando la vita dei due e spiegando che la donna ha avuto anche un frutto d’amore da precedenti nozze. Spazio quindi alla convivenza della coppia in terra brasiliana dove, a un certo punto, ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute di Paolo. Problemi che sarebbero dovuti essere superati con un’assicurazione sanitaria. La coppia ha quindi deciso di tornare nel Bel Paese ma era a corto di finanze. Così Elisabetta si è inventata un calendario per reperire fondi. Un periodo per nulla facile. A questo punto arriva l’aneddoto censurato da Diaco.

Diaco ad Elisabetta: “Messaggio sbagliato”

Elisabetta ha parlato di quel periodo come un momento disperato in cui ha contattato degli amici italiani su Facebook. Poi, ha raccontato che un giorno le è apparsa in chat “una persona vestita da sacerdote”. Elisabetta: “Lui mi dice: ‘Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo’. E io dico, mi scusi chi è lei? Non ho un sacerdote tra i contatti”. Diaco ha voluto saperne di più su tale figura misteriosa e la donna ha narrato che era una “persona apparsa perché lei era preoccupata di non rientrare in Italia”. Una risposta su cui Pierluigi ha avuto da ridire senza se e senza ma: “Queste cose non le voglio sentire. La censuro subito perché questa questione delle apparizioni che arrivano dai messaggi su internet, mi scusi se sono severo su questo, rischiano di essere un messaggio sbagliato per tutti coloro che vengono truffati da apparizioni e segnalazioni che non stanno né in cielo né in terra”. Il discorso è chiuso! Parola di Diaco.