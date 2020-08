Diaco negativo al Covid, Io e Te in onda per ultime puntate? Parla lui

Pierluigi Diaco non ha il Coronavirus: il test e il tampone hanno dato risultato negativo. Il conduttore di Io e Te ha parlato all’Adnkronos della situazione che ha investito il suo programma. La trasmissione è stata infatti sospesa dopo un caso positivo al Covid-19 nello staff. Dopo questo primo caso, tutti gli addetti ai lavori sono stati sottoposti agli esami di accertamento previsti dal protocollo anti-Covid e la sospensione di Io e Te era inevitabile. Il programma inoltre non dovrebbe tornare in onda dopo questo stop per Coronavirus. Il gruppo di lavoro si è dovuto fermare e lasciare spazio ad altri programmi che prenderanno il loro posto nei pomeriggi di Rai Uno. Diaco era molto contento e soddisfatto di questo spazio televisivo a sua disposizione, seppure sia stato spesso al centro di critiche per alcuni episodi e sue dichiarazioni. Adesso però è costretto a fermarsi, ma lo fa volentieri per la sicurezza di tutto.

Pierluigi Diaco si è sottoposto al tampone: è risultato negativo al Covid

Abbiamo appreso solo ieri dell’arresto improvviso di Io e Te, oggi invece scopriamo i risultati di Pierluigi Diaco. Sia il tampone sia il test sierologico hanno dato esito negativo. Diaco lo ha fatto sapere tramite Adnkronos, ma già nelle prime ore di questa mattina si è diffusa la notizia della sua presenza in ospedale proprio per sottoporsi al tampone. Dopo aver riferito l’esito dei suoi esami, Diaco ha rivolto un pensiero alla collega che invece ha contratto il Covid, e non solo a lei. Queste le sue parole: “Il mio pensiero va alla collega e alla mia squadra”. Poi ha fatto sapere che la collega positiva sarà sottoposta a un nuovo tampone di controllo. A proposito di Io e Te, invece, Pierluigi Diaco è sembrato abbastanza scettico ma pare non ci sia stata ancora una decisione ufficiale.

Io e Te sospeso dopo caso di Coronavirus, parla Diaco: “Non so se riusciremo a tornare”

“Non so ancora se riusciremo a tornare per le ultime puntate”, ha rivelato a proposito del suo programma su Rai Uno. Il programma sarebbe dovuto andare in onda anche questa settimana, con l’ultima puntata prevista venerdì 4 settembre. La sospensione però passa in secondo piano dinanzi alla sicurezza e alla salute di tutti: Diaco è di questa idea. Infine, il conduttore ha rivelato di essere in contatto con la direzione di Rai Uno per capire come procederanno. Seguiranno di sicuro ulteriori aggiornamenti su Io e Te.