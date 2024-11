Diaco ha cacciato Adriana Volpe: le rivelazioni di Magalli a TvTalk

Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’, programma pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2, avrebbe cacciato Adriana Volpe che faceva parte del cast fisso della trasmissione. L’allontanamento è arrivato dopo l’ospitata della scorsa settimana della presentatrice trentina a Verissimo, in cui è sbarcata assieme a Giancarlo Magalli. I due, dopo anni di scontri (la faccenda è pure finita in tribunale), hanno fatto pace innanzi a Silvia Toffanin. Diaco avrebbe visto l’episodio come uno sgarro, in quanto avrebbe proposto alla Volpe di siglare la pace a BellaMa’ (evidentemente lei ha preferito il rotocalco di Canale 5). Da qui la scelta di dare il benservito alla collega che, infatti, non la si è più vista nella trasmissione del secondo canale della tv pubblica. Magalli, intervenuto a TvTalk sabato 2 novembre, ha confermato che Diaco se l’è presa per come sono andate le cose.

“Diaco si è arrabbiato per l’ospitata a Verissimo di Adriana? Certamente avrebbe preferito che questa cosa (la pace, ndr), l’avessimo fatta nel suo programma – ha dichiarato Magalli a TvTalk (Rai 3) -. Poi li c’è anche un problema contrattuale. Se tu hai un contratto normale con la Rai non puoi andare ospite dalla concorrenza il giorno stesso in cui vai in onda e neppure il giorno prima o il giorno dopo”. Insomma, la Volpe pare che non abbia rispettato il vincolo contrattuale e che Diaco, già imbizzarrito per l’ospitata a Verissimo, abbia accompagnato alla porta la collega.

Magalli ha anche parlato di Fabio Fazio. In una recente intervista lo ha descritto come un ingrato. A TvTalk ha tenuto a precisare che con il collega non ha avuto pesanti screzi, ma che si aspettava da lui un atteggiamento differente: