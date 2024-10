Adriana Volpe silurata, talk chiuso e il ‘finto’ Temptation: disastri Rai

A tirare avanti la carretta in Rai sono i soliti programmi, quelli che c’erano prima del cosiddetto avvento di “TeleMeloni“. Ballando con le Stelle, Tale e Quale, La vita in diretta, Report, Chi l’ha visto?, Affari Tuoi etc etc. Per quel che riguarda le novità proposte quest’anno, invece, i risultati sono per ora disastrosi. A ciò si aggiunge il caso recente di Adriana Volpe che, secondo quanto spiegato da TvBlog, è stata cacciata in tronco da Bella Ma’, trasmissione pomeridiana di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco. Ma si proceda con ordine.

Capitolo Volpe: TvBlog scrive che dopo l’ospitata a Verissimo della conduttrice trentina, quella della pace con Giancarlo Magalli, c’è stata la cacciata da Bella Ma’. Motivo? La presentatrice non avrebbe rispettato gli accordi con la Rai. Sembra che il suo contratto prevedesse che non potesse andare in uno show della concorrenza né il giorno prima, né il giorno dopo aver partecipato ad un programma della tv pubblica. Ma c’è dell’altro: Diaco avrebbe proposto alla Volpe di fare pace con Magalli a Bella Ma’, visto che, tra l’altro, le loro frizioni sbocciarono proprio su Rai Due quando erano alla guida de I Fatti Vostri. Adriana invece ha preferito Verissimo. Di tutta risposta sarebbe stata silurata.

Altri casi spinosi relativi all’emittente statale riguardano i fiaschi imbarazzanti di alcuni nuovi programmi. L’altra Italia di Antonino Monteleone verrà chiuso con largo anticipo. Giovedì 31 ottobre andrà in onda su Rai Due l’ultima puntata e poi fine del viaggio. Epilogo inevitabile per un talk che ha raggranellato solamente l’1% di share. E adesso? Sempre TvBlog fa sapere che il giornalista dovrebbe essere ricollocato in seconda serata con un’altra trasmissione che dovrebbe andare in onda dal 19 novembre. Non un posizionamento a casaccio: se fosse confermata tale collocazione vorrebbe dire che Monteleone prenderebbe la linea dopo Belve di Francesca Fagnani, potendo sfruttare un traino importante.

Un’altra novità ‘horribilis’ è Questione di Stile di Elisabetta Gregoraci, trasmesso su Rai Due in seconda serata dopo L’altra Italia. Anche qui i dati fanno paura: si veleggia tra l’1% e il 2% di share. In tale contesto da caporetto si inserisce pure Se mi lasci non vale di Luca Barbareschi, una sorta di Temptation Island raffinato. Le prime due puntate hanno fatto registrare in media il 2% di share con circa 300mila utenti sintonizzati. Che dire, flop, anzi floppissimo.

E come giudicare il nuovo talk di Rai Tre dal titolo A casa di Maria Latella? Si è concluso pochi giorni fa. Ovviamente nessuno se ne è accorto e nessuno ne ha parlato per il semplice fatto che ha raccolto il 2% in seconda serata. Vale a dire che lo hanno visto in 4 gatti.

Infine c’è Lo stato delle cose di Massimo Giletti. Qui non si è al fiasco assoluto ma poco ci manca. Si procede attorno al 3/4% di share. Una ne hanno azzeccata a Viale Mazzini: sostituire Amadeus con Stefano De Martino ad Affari Tuoi. I risultati delle altre novità proposte rasentano l’umiliazione.