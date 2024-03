Diaco. Bella ma’ finisce in prima serata: ecco quando e perché

Pierluigi Diaco chiuderà la sua stagione televisiva in bellezza. Partito da tiepidi risultati, ora Bella Ma’ è un vero e proprio successo di Rai 2. Così, secondo Tv Blog, a Viale Mazzini avrebbero deciso di portare la sfida tra boomers e generazione z in prima serata in occasione di una speciale celebrazione. Per Diaco sarebbe la prima volta in prime time.

Quando il format pomeridiano esordì su Rai 2 nel settembre del 2022, in molti erano scettici sui risultati che avrebbe potuto ottenere. Complici anche le uscite non del tutto gradevoli fatte da Diaco all’interno della trasmissione, si temeva per il flop.

Invece, nonostante le gaffes, pian piano Bella Ma’ è cresciuto negli ascolti e attualmente sembra essere un vero e proprio gioiellino della seconda rete nazionale. La sfida generazionale condotta da Pierluigi Diaco assapora il successo assestandosi sul 6% di share e a Viale Mazzini la soddisfazione si fa sentire.

Il programma è stato confermato per una terza stagione e sono già in corso i casting per trovare i nuovi protagonisti. Questa però, secondo Tv Blog, non è l’unica buona notizia che riguarda il format.

Il giornalista Massimo Galanto infatti, ha rivelato in anteprima che, visto il successo dell’edizione che sta giungendo al termine, Bella Ma’ si trasferirà in una nuova collocazione per un’occasione speciale.

I dettagli della serata evento

La trasmissione ideata da Pierluigi Diaco andrà in onda in prima serata con una sola serata evento alla fine di questa stagione televisiva. La data provvisoria è fissata al 30 maggio e l’obiettivo è quello di celebrare i 70 anni della Rai.

Tv Blog aggiunge infatti che l’evento si inserisce nella serie di prodotti che festeggiano il compleanno della tv. La puntata speciale dovrebbe essere una long version di Bella Rai, la rubrica della trasmissione che rivive la storia dell’azienda grazie ai filmati delle teche.

Se la notizia venisse confermata, questo sarebbe un vero e proprio successo per il programma, ma soprattutto per Pierluigi Diaco. Il presentatore è tra gli autori del format e inoltre festeggerebbe un traguardo personale: lo speciale di Bella Ma’ sancirebbe il suo debutto in prima serata. Nonostante sia in Rai da molti anni infatti, fino ad ora il conduttore non aveva ancora avuto l’opportunità di condurre un programma nella fascia oraria più importante della programmazione giornaliera.