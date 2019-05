Di Maio su Virginia Saba: “Sono innamorato! Le nozze? Vedremo…”

Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba: come va la loro storia d’amore? Il Vice Premier ne parla a Pomeriggio 5

Il gossip non molla neanche la politica, dopo le notizie che hanno come protagonista Matteo Salvini e la sua fidanzata Francesca Verdini (si vociferava di una loro rottura poi smentita dal Ministro degli Interni), anche l’altro Vice Premier, Luigi Di Maio, parla della sua storia d’amore con la giornalista, Virginia Saba e lo fa alle telecamere di Pomeriggio 5. Intervenuto in trasmissione per parlare delle prossime elezioni europee, Barbara d’Urso ha voluto investigare sulla relazione amorosa del politico. Ricordiamo che solo poche settimane fa, la Saba aveva dichiarato sulle pagine di Chi di voler diventare mamma e di essere molto presa da Di Maio. Insomma, le promesse per una vita insieme c’era tutte ed ora a confermare il grande amore ci ha pensato anche il Ministro.

Luigi Di Maio: “Sono molto innamorato“

Ospite della d’Urso a Pomeriggio 5, Luigi Di Maio ha parlato anche della sua fidanzata, Virginia Saba. “Sono molto innamorato!“, ha risposto alla curiosità della conduttrice, “Te lo assicuro, è stato un fulmine a ciel sereno perché è piombato in questo momento in cui la mia vita è impegnata. Ci siamo incontrati in Sardegna, ero andato a fare la campagna elettorale e me la ritrovo a pranzo ci siamo incrociati con lo sguardo e il giorno dopo ci siamo sentiti. Sto molto bene con lei e ogni momento libero lo passo con lei“. Anche la Saba è stata colpita da Di Maio. Poi la domanda sulle nozze: “Quando e se lo decideremo, te lo diremo“, ha infine promesso a Barbara.

Virginia Saba: le ultime dichiarazioni sul Di Maio

Luigi Di Maio non si nasconde e spesso si fa vedere insieme alla fidanzata che diceva questo di lui e del loro amore: “Quando abbiamo fatto il primo viaggio insieme in Spagna, a Granada stavamo fantasticando in questo posto meraviglioso. Musica araba, situazione intima. E per un attimo Luigi mi ha detto: ‘Magari un giorno stacchiamo da tutto e ci inventiamo una cosa simile’. Chissà. Ora però in primis c’è quella che lui chiama la sua “missione“, aveva detto al settimanale Chi solo lo scorso mese.