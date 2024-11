Di Francisca-Vezzali non si piacciono: recente stoccata lo conferma

Quanto accaduto durante la celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro è la prova lampante che certi rapporti sono insanabili. È quanto accaduto, di nuovo, tra le due ex campionesse di scherma Elisa di Francisca e Valentina Vezzali. Tra loro pare non essere mai scorso buon sangue e la recente stoccata di Vezzali nei confronti dell’ex collega continua a rimarcare questa antipatia destinata a vivere per sempre.

Riavvolgendo però il nastro delle vicende, ciò che le persone si chiedono è: ma quando è nato questo astio tra le due atlete? E perché pare non essere risolvibile?

Di Francisca e Vezzali non si piacciono: i motivi

Questa palese antipatia tra Elisa di Francisca e Valentina Vezzali non è mai stata un segreto, anzi. Le due ex campionesse di scherma non hanno mai nascosto il loro distacco così come non hanno mai nascosto, nel concreto, di non starsi troppo simpatiche. Nel corso degli anni non sono mancate provocazioni e botta-risposta capaci di intrattenere più di un film di Tarantino, ma la vera domanda è: quando e perché è nato questo rapporto non-rapporto?

Dunque, Elisa, di dieci anni più giovane, cresce nella medesima palestra di Valentina. La “leggenda” narra che la prima, un po’ come spesso accade in questi casi, abbia osservato con attenzione le mosse e la tecnica della seconda, “rubandole” anche i segreti più piccoli. Fino qui nulla di così strano, dato che si parla di sport e di ispirazione, ma qualcosa comincia a incrinarsi quando ad Antalya, nel 2009, Elisa batte Valentina. Com’è che si dice? L’allieva supera la maestra ed Elisa sconfigge Vezzali ai quarti di finale, con tanto di nuovo termine coniato per l’occasione nella sua autobiografia, il “Vezzalicidio“. Da quel momento i rapporti si incrinano e l’apice si raggiunge quando ai Mondiali di Parigi 2011 Di Francisca sfila la medaglia d’oro a Vezzali, ma non sarà l’unica vittoria sull’atleta “maestra”.

Tra ai miei sogni c’è quello di aprire una gelateria. Mi ci vedo bene un domani nel mio locale, che faccio il gelato e mi siedo a chiacchierare con i clienti. Se entra la Vezzali? Magari chiede la crema e io. ‘La crema è finita’. Allora il cioccolato? ‘Non c’è’. E così con tutti i gusti.

Cominciò così il botta e risposta tra le due ex atlete di scherma, con una Elisa Di Francisca pungente e una Valentina Vezzali pronta a rispondere:

Prima di tutto vorrei dire a Elisa che il gelato mi piace ancora, e parecchio. Se proprio vorrà privarmene, non dovrà farlo da dietro un bancone ma in pedana: e lì ne ha di gelati da mangiare, per arrivare dove sono io.

Che cosa è successo alla celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro?

A confermare che questa antipatia non è di certo andata scemando ci ha pensato, pensate un po’, un palco. Sì, perché entrambe le ex campionesse di scherma si sono ritrovate insieme ad altri colleghi alla celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro, ma qualcosa ha puntato l’attenzione verso di loro. L’episodio, immediatamente diventato virale, è nato da una frase del presentatore dell’evento, Stefano Pantano (anche lui ex atleta della disciplina), che avrebbe chiesto a Di Francisca se si sentisse oggi più opinionista o scrittrice. Elisa risponde e invoca la pace a Valentina:

Come parlo faccio danni quindi è meglio che sto zitta. Siete d`accordo? Ma oggi vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa al settantesimo delle Fiamme Oro,vorrei mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e chiederle se facciamo pace.

Eppure, Valentina Vezzali non pare essere particolarmente convinta delle parole della collega, e prontamente risponde:

Guarda Elisa dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo […] Non ho nulla da chiarire, abbiamo visioni della vita diverse, ognuna vive la propria come crede. Lo sport ci accomuna perché sono valori trasversali e universali ma la prima cosa che lo sport mi ha insegnato è il rispetto verso sé stessi e gli altri, quindi questo deve portare a riflettere.

Che c’entri anche il tanto discusso episodio riguardante Benetta Pilato? Molto probabile, ma le due proprio continuano a non piacersi. Non tutti i rapporti umani sono fatti per durare, o semplicemente per starsi simpatici, no?