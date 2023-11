Di cosa parla Ojitos de Huevo serie tv Netflix: uscita, trama e cast

Quando esce Ojitos de Huevo serie tv su Netflix?

Al via da giovedì 17 novembre 2023 in esclusiva su Netflix l’attesa comedy messicana Ojitos de Huevo, disponibile in piattaforma da questa data con tutti gli episodi della prima stagione. Come detto più volte, le uscite su Netflix di novembre 2023 presentano davvero titoli e show di tutti i tipi, anche quando si parla di inclusività e disabilità.

Questo mese, infatti, il colosso dello streaming ci ha già racconto di un personaggio non vedente con la miniserie Tutta la luce che non vediamo, e torna farlo con un pizzico di ironia nella commedia messicana che è anche un po’ auto-biografica. L’obiettivo? Farsi beffa questa volta del perbenismo dei normodotati e di tutto ciò che è “politically correct”.

Scopriamo quindi la storia di Nothing to See Here – nel titolo internazionale – un racconto anticonvenzionale su un aspirante stand-up comedian non vedente e del suo amico omossesuale con una paralisi cerebrale.

Di cosa parla Ojitos de Huevo su Netflix?

Alexis e Charly sono due grandi amici sui generis, e non perché affetti entrambi da disabilità. Sebbene siano consapevoli di poter continuare a vivere tranquilli nel loro paesino d’origine, dipendenti da genitori iperprotettivi, una notte decidono di stravolgere per sempre la loro vita raggiungendo la capitale.

Si tratta di una notte diversa dalle altre perché trascorsa al comedy club. L’esperienza spinge l’aspirante stand-up comedian Alexis a voler osare di più, convincendo anche il suo amico manager a lasciare il paese verso nuovi sogni e grandi avventure, verso la città più grande del mondo.

D’ora in poi nessuno ostacolo, né fisico né mentale, riuscirà a frenare la grinta e il desiderio dei nostri protagonisti. Cosa potrebbe mai andare storto? La risposta negli otto episodi della commedia agrodolce creata da Santiago Limon (Rebelde) e Big Drama disponibile dal 17 novembre 2023 su Netflix.

Chi sono gli attori di Ojitos de Huevo serie tv?

Chi recita nella prima stagione di Ojitos de Huevo? Tra i protagonisti della serie tv incontriamo il vero comico Alexis Arroyo ma in una versione più autoironica e cinica di se stesso. Abbiamo parlato, infatti, di serie tv semi-autobiografica perché Alexis prende proprio spunto dalla sua incredibile storia di comico non vedente.

Al suo fianco troviamo poi Kike Vazquez nei panni del suo migliore amico affetto da paralisi cerebrale. Nella vita vera anche Kike è uno stand-up comedian messicano. Insieme, i due personaggi dimostreranno che la vera cecità è quella di un mondo che non riconosce e non sa gestire la diversità funzionale, o almeno non nel modo giusto.

Completano il cast principale gli attori Enrique Arreole (Temporada de patos, Asfixia e Párpados azules), Alejandro Calva (La Regina del Sud, Manos Libres), Verónica Merchant (Profundo carmesí, Lazos de amor e Amor en custodia) e Tete Espinoza (Desaparecer Por Completo, Cosas imposibles, e El Colapso).