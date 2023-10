Cosa aspettarci da Tutta la luce che non vediamo su Netflix?

Quando esce Tutta la luce che non vediamo su Netflix?

Stai aspettando le uscite Netflix di novembre 2023 e hai scoperto che tra i titoli in arrivo c’è anche Tutta la luce che non vediamo? Ma di cosa parla la serie tv e cosa aspettarci da questa nuova storia? Disponibile in piattaforma dal 2 novembre 2023, Tutta la luce che non vediamo è considerata già la miniserie più attesa dell’autunno.

Tratta dall’omonimo romanzo che nel 2014 ha assicurato allo scrittore Anthony Doerr il Premio Pulitzer per la narrativa, la miniserie targata Netflix promette di essere un grande successo per almeno tre motivi. Prima fra tutti, ricordiamo la grande produzione che ci sta dietro.

A firmare l’adattamento televisivo in quattro puntate del romanzo è una personalità come Shawn Levy, regista, attore e produttore televisivo canadese autore già di un altro fenomeno Netflix come Stranger Things. La sceneggiatura è curata invece da Steven Knight, sceneggiatore e regista britannico creatore di numorosi successi televisivi come, tra gli altri, Peaky Blinders e Taboo.

Partendo da questi solidi presupposti, è importante ricordare poi il calibro degli attori presenti nel cast della serie tv. Tra i protagonisti di Tutta la luce che non vediamo, infatti, incontriamo importanti nomi come Mark Ruffalo e Hugh Laurie, insieme anche a promettenti e giovani attori come Aria Mia Loberti e Lousi Ofmann. La terza ragione, tuttavia, è forse quella più importante che fa di questo titolo un’imperdibile uscita: la sua storia. Di cosa parla, infatti, Tutta la luce che non vediamo?

Di cosa parla Tutta la luce che non vediamo su Netflix?

1940, Francia occupata. Immersi in un cruento e cupo contesto come gli ultimi giorni del grande conflitto, incontriamo la giovane Marie-Laure LeBlanc, ragazza francese non vedente, costretta a fuggire con il padre per salvarsi dall’arrivo dei nazisti. Quello che i tedeschi vogliono, infatti, è ottenere il preziosissimo diamante leggendario che Marie-Laure e suo padre Daniel LeBlanc stanno nascondendo.

Nel dettaglio è un ufficiale della Gestapo a inseguire i due protagonisti senza sosta. Un momento di svolta si verifica quando Marie e suo padre raggiungono finalmente Saint-Malo, cittadina costiera dove vive in solitudine lo zio Etienne, uomo che nella vita lotta per la resistenza diffondendo trasmissioni clandestine.

Ma è proprio nella splendida cornice sul mare che Marie-Laure finisce per fare l’incontro che cambierà per sempre la sua vita. Si tratta di Werner, giovane soldato richiamato alle armi proprio per fermare quelle stesse trasmissioni radio illegali. In poco tempo tra i due ha inizio un legame segreto pronto a superare guerre e decenni, in un intreccio di vite mantenuto insieme dal coraggio di sopravvivere restando umani.

Attori di Tutta la luce che non vediamo serie tv

Tra i protagonisti assoluti della miniserie Netflix troviamo l’attore tedesco classe ’97 Louis Hofmann, celebre in tutto il mondo per aver recitato nella serie tv Dark, ma anche per aver preso parte a film come Tom Sawyer, Land of Mine – Sotto la sabbia e Lettere da Berlino.

Al suo fianco incontriamo poi Aria Mia Loberti, interprete americana non vedente scelta tra migliaia di canditate attrici per il ruolo di Marie-Laure LeBlanc. Per Aria, inoltre, si tratta della prima esperienza dietro a una macchina da presa, nonché del primo ruolo da protagonista alla sua prima audizione.

Passando adesso ai big del cast della serie, ricordiamo la presenza dei già citati Mark Ruffalo e Hugh Laurie, entrambi presenti in ruoli principali. Mark Ruffalo (interprete di Daniel LeBlanc) è un attore e produttore cinematografico statunitense con più di tre candidature agli Oscar per titoli come I ragazzi stanno bene, per Foxcatcher – Una storia americana e ancora per Il caso Spotlight.

Con una lunga filmografia alle spalle, ricordiamo Mark Ruffalo per altri titoli come Zodiac, Shutter Island, She-Hulk: Attorney at Law. Senza dimenticare poi il più recente Povere creature!, titolo vincitore del Leone d’oro a Venezia °80 con protagonista Emma Stone.

Come dimenticarsi poi dell’irriverente, scontroso e brillante dottor Gregory House, o meglio del bravissimo attore che lo ha interpretato? Parliamo proprio di Hugh Laurie (nei panni di Etienne LeBlanc), attore, musicista e scrittore britannico vincitore nel 2006 e nel 2007 del Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica, quale Dr. House – Medical Division, e nel 2017 del Golden Globe per il miglior attore non protagonista per la miniserie The Night Manager.

Tra gli altri attori che completano il cast troviamo poi nomi come Lars Eidinger (Babylon Berlin) nei panni del sergente maggiore Reinhold von Rumpel. Con lui anche a Andrea Deck (Homeland, The Crown) in quelli di Sandrina e Rhashan Stone (Black Mirror ) nella parte del caposquadra del Museo francese.

La miniserie All the Light We Cannot See, nel titolo originale, è disponibile in esclusiva streaming su Netflix dal 2 novembre 2023.