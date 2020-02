Devil Angelo vola dopo eliminazione: risposta a Rudy e grande collaborazione

Amici, Devil Angelo eliminato a un passo dal Serale

Devil Angelo è stato eliminato da Amici, come da anticipazioni, e se non lo avessimo saputo avremmo reagito con un certo stupore perché il rapper avrebbe potuto fare davvero un bel Serale. Dieci posti però sono pochi, e, per quanto la scelta possa sembrare contestabile, i professori sono stati chiamati a un compito difficilissimo. Il cantante è stato davvero felice dell’esperienza fatta, e lo ha raccontato proprio a Maria De Filippi prima di sapere il responso dell’esame di sbarramento: responso che in realtà era prevedibile, viste le parole usate da Anna Pettinelli.

Devil Angelo su Amici: “Tutto questo è meraviglioso”

“Tutto questo – così Devil A. si è rivolto alla conduttrice – è meraviglioso e io mi sono davvero affezionato tanto a questo posto perché mi ha regalato tanto. Ho lavorato con persone che probabilmente fuori da qui non avrei mai incontrato. Io vengo da un altro mondo che è quello del rap. Avrei voluto che la Pettinelli mi avesse giudicato sulla scrittura e su altro. Sono qui e ho tutte le immagini del primo giorno, ho tutto un film davanti e semmai dovessi uscire da qui, anche se può sembrare riduttivo, la sola parola è ‘Grazie'”.

Rudy Zerbi, le ultime parole a Devil Angelo prima dell’abbandono

In puntata, visto quanto accaduto durante la settimana, Rudy Zerbi aveva proposto al rapper di fare subito l’esame per accedere al Serale se proprio era convinto delle sue potenzialità. In realtà il gesto del professore dipendeva dal fatto che sapeva di alcune perplessità degli insegnanti: “Quando io ti ho dato l’opportunità a inizio puntata – ha spiegato dopo la bocciatura di Devil A. – è perché magari giocandoti l’esame con gli esterni non sarebbe andata così”. Il rapper però è stato irremovibile: “Non voglio vivere di rimpianti, ho fatto una scelta e l’avrei fatta in ogni caso”. Uscito il cantante, Maria ha ricordato ai concorrenti ciò che racconta sempre: “Chi va via non è capace: vuol dire che ci sono dieci posti”. Dieci posti che, cara Maria, sono troppo pochi e che forse avrebbero dovuto essere una dozzina: non avrebbero fatto male a nessuno, neanche al programma. Ma i tempi televisivi sono questi, lo sappiamo, e quindi è inutile stare a sindacare.

Devil Angelo dopo l’eliminazione: le parole su Amici e la risposta a Rudy

Devil ha ribadito l’affetto che prova per il programma anche in un recente post pubblicato su Instagram: “La musica mi ha portato fin qui – questo l’esordio –. Mi ha teso la mano portandomi in un posto meraviglioso come la scuola di Amici. Ho vissuto così tante emozioni che elencarvele qui sotto mi risulta alquanto impossibile. Se ripenso a 4 anni fa, quando ho iniziato a fare musica, mi vengono i brividi. Quanto è meravigliosa la vita, che dono straordinario che abbiamo”. Nel prosieguo del messaggio vediamo anche una frecciatina a Rudy che aveva fatto intendere che forse non avrebbe dovuto giocarsi così le sue carte: “Alla domanda ‘Cos’è che è andato storto? Cosa cambieresti se potessi tornare indietro nel tuo percorso ad Amici?’ risponderò, con orgoglio: ‘Niente, sono sempre stato me stesso, dall’inizio alla fine'”. Forse Devil A. non si riferiva direttamente al maestro di Amici ma dopo la polemica di oggi è lecito pensare che una seppur piccola frecciatina sia stata lanciata.

I nuovi progetti di Devil Angelo dopo Amici: collaborazione con Big Fish e Jake La Furia

Il rapper ha poi svelato a sorpresa i suoi nuovi progetti con due nomi importanti del mondo della musica: “Con lo stesso orgoglio – ha aggiunto alla fine del post pubblicato su Instagram –, sono felice di annunciarvi che da oggi inizia una nuova avventura con due mostri della scena rap italiana: Big Fish e Jake La Furia. Grazie a loro e a Massimiliano Vecchi che credono in me e nella mia musica”. Buona fortuna, Devil A! Siamo sicuri che ce la farai!