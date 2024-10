D’Eusanio medievale 0, Gregoraci 1, Amici al top 8…Il pagellone tv

Alda D’Eusanio, non paga della figuraccia rimediata al Grande Fratello Vip nei confronti di Laura Pausini, si è rimessa in mostra a La Volta Buona. Chiamata da Caterina Balivo per commentare le nozze di Buffon e Ilaria D’Amico, ha detto che l’ex moglie dello sportivo, cioè Alena Seredova, ha le “sue responsabilità” per essere stata tradita dall’ex marito. Tra le perle lanciate a casaccio, ha sostenuto che una donna non si deve “appantofolare” perché di un marito ci si “deve prendere cura”. Ovviamente alla Balivo si sono rizzati in piedi i capelli e ha tuonato in diretta un “mi dissocio”. D’Eusanio is back, ma forse era meglio che se ne stesse a casa sua. Medievale, voto 0!

Elisabetta Gregoraci la guardano, forse, i suoi amici e parenti: il suo Questioni di Stile (rAi Due), che non ha nulla da dire, ha infatti raccolto 84.000 spettatori pari all’1.5%. Peggio di così non si può fare. Anzi sì, arrivare allo 0%. Voto 1!

Altro capolavoro della Rai: il nuovo talk della seconda rete condotto da Antonino Monteleone, L’altra Italia, al debutto ha avuto 276.000 spettatori pari all’1.8% di share. Tradotto: un disastro. D’altra parte è un programma con poco di nuovo e non basta essere stati un’ex Iena per spostare il pubblico. Floppone, voto 2!

Il ritorno sulla tv pubblica di Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose ha segnato su Rai Tre 840.000 spettatori e il 5.4% di share. Non un flop, ma nemmeno dati eccezionali. Ciò che ha lasciato perplessi è che una vecchia volpe del giornalismo televisivo come Giletti, in una serata di grande preoccupazione internazionale per via del fatto che la situazione in Medio Oriente è precipitata, non ha cambiato la scaletta. Così, mentre il mondo era con il fiato sospeso, ci si è dovuti sorbire il solito ‘Vannacci’ e altri ospiti che ormai, francamente, hanno stufato. Risultato? Un talk con nulla di nuovo. Anzi si è sentito odore di stantio. Voto 4,5!

Maria De Filippi è tornata in onda la scorsa domenica con Amici: solito ritmo, solita maestria, soliti meccanismi che funzionano a meraviglia. Risultato? Una talent popolare ma anche giovane, fresco e avvincente. ‘Queen Mary’ non sbaglia un colpo, voto 8!