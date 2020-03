Detto Fatto, truccatrice positiva al Coronavirus: lo show verso la chiusura, stop alle registrazioni

AGGIORNAMENTO: confermata la chiusura di Detto Fatto per 14 giorni per precauzione. Ma la truccatrice del programma positiva al Coronavirus, come riportato da Dagospia, non c’entra nulla: “Era a casa dal 29 febbraio, è risultata positiva dall’8 marzo. Detto Fatto per precauzione è stato momentaneamente sospeso”. La truccatrice è in buone condizioni di salute. A riportare l’aggiornamento è Fanpage.it che ha contattato la portavoce di Rai2 la quale ha confermato la chiusura dello show e ha placato ogni allarmismo.

Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai Due condotto da Bianca Guaccero, si avvia verso la sospensione. A darne notizia è Dagospia che ha reso noto che nelle scorse ore si è scoperto che una truccatrice dello show è risultata positiva al Coronavirus e che le registrazioni sono state immediatamente interrotte. Allo staff, sempre a quanto si apprende dal portale diretto da Roberto D’Agostino, è stato impedito di uscire dal centro di produzione Rai di Via Mecenate a Milano. Con molte probabilità ci si avvia verso uno stop di almeno 14 giorni della trasmissione. Nelle scorse ore, inoltre, ha parlato anche Bianca Guaccero, assente dal programma negli ultimi giorni. La conduttrice, attraverso i suoi profili Instagram, ha chiarito di essere stata male a causa di una gastroenterite, sottolineando di non aver contratto il Covid-19.

“Nel pomeriggio di oggi si è scoperto che una truccatrice che lavora alla Rai di Via Mecenate a Milano è positiva al Coronavirus. Le registrazioni di Detto Fatto sono state interrotte e allo staff è stato impedito di uscire dal centro di produzione che molto probabilmente verrà chiuso per 14 giorni.” Questo il flash di Dagospia. In mattinata invece Bianca Guaccero aveva espresso, dalla propria pagina Instagram, il suo disappunto per le speculazioni sul suo stato di salute, rimarcando di non avere il Coronavirus ma una gastroenterite.

Bianca Guaccero: “Avere in questo momento le difese immunitarie basse è molto pericoloso”

“Da domenica ho iniziato a stare male con la pancia, oggi è mercoledì e sono molto debole ma mi sto riprendendo. Avere in questo momento le difese immunitarie basse è molto pericoloso, quindi aspetto di riprendermi per benino. Vi abbraccio e per ora sostenete i miei ragazzi”, ha concluso la conduttrice. Poi la notizia del virus contratto da una truccatrice della sua trasmissione. Si attendono conferme da parte della Rai sul futuro prossimo di Detto Fatto.