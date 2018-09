Detto Fatto: Rosalinda Celentano torna in tv dalla Guccero dopo anni di assenza

Detto Fatto, ospite di Bianca Guaccero: Rosalinda Celentano. Il ritorno in televisione dopo tanti anni

Dopo anni di assenza dal mondo della televisione ritorna Rosalinda Celentano, nota attrice e cantante italiana, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Ospite di Bianca Guaccero nello studio di Detto Fatto, l’attrice internazionale si è dimostrata molto emozionata di fronte alle telecamere. Rosalinda Celentano è stata accolta nello studio con una sua canzone presentata in passato a Sanremo. Una piccola grande coccola per Rosalinda, come è stata definita da Bianca Guaccero. L’attrice è stata truccata dalla make up artist Simona Toni, già conosciuta di recente dalla Celentano. Tra le due un legame importante ma mai prima Simona Toni ha truccato Rosalinda. “Grande cuore, grande sensibilità” afferma la make up artist. Rosalinda commossa: “L’anima si riconosce. In questo studio ti senti subito in famiglia”.

Rosalinda Celentano ospite nello studio di Detto Fatto si confessa: “Ipercritica sul lavoro”

L’attrice Rosalinda Celentano non riesce a definirsi come tale nonostante gli importanti premi e riconoscimenti ricevuti. “Io sono molto ipercritica sul lavoro” si confessa con la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero, colpita dalle parole di Rosalinda. La Celentano rivela anche qualche curiosità come quella di aver messo i suoi cd musicali nel frigo oppure il fatto di non amare molto i social network perché si definisce una donna all’antica.

Detto Fatto, Giovanni Ciacci dice la sua su Rosalinda Celentano: ecco le sue belle parole sull’attrice

Anche Giovanni Ciacci ha delle parole per l’ospite speciale di Detto Fatto Rosalinda Celentano. “Sempre più bella e sempre più brava” afferma Ciacci di fronte all’attrice. “Artista con la A maiuscola” è stata la definizione che uno dei protagonisti del programma di Rai Due ha dato alla Celentano. “Quello che fai parte da qua, fai tutto col cuore“ ha infine affermato Giovanni Ciacci di fronte a Rosalinda Celentano.