Detto Fatto in onda anche di sabato: è mistero su Mariotto

Detto Fatto si prepara a tornare a Settembre con una manciata di novità! Ecco quali sono

Come confermato dai palinsesti Rai, Detto Fatto farà parte dei tanti programmi che accompagneranno il pubblico italiano dall’autunno 2019 sino alla primavera 2020. Il contenitore prodotto da Endemol tornerà quindi a Settembre su Rai Due condotto, per il secondo anno consecutivo, dalla radiosa Bianca Guaccero. La conduttrice infatti ha preso il posto di Caterina Balivo, che è passata su Rai Uno a condurre Vieni da Me, e per gli spettatori italiani è stata una vera e propria piacevole scoperta. Quest’anno però si è deciso di apportare a Detto Fatto alcuni cambiamenti e tra di essi c’è una grande novità. Come svelato da TvBlog il sabato pomeriggio verrà mandata in onda una puntata speciale. Scopriamo insieme di cosa di tratta!

Detto Fatto: la grande novità del sabato pomeriggio!

Dalle pagine di TvBlog si scopre che il programma sarà presente come sempre dal lunedì al venerdì ma la grande novità è che il sabato pomeriggio andrà in onda una puntata speciale con tutti momenti più belli della settimana. Insomma ci sarà una sorta di mini Detto Fatto Rewind durante la quale sarà possibile rivivere i momenti più accattivanti delle puntate andate in onda dal lunedì al venerdì. Una novità sicuramente molto piacevole per il pubblico italiano! Oltre a ciò bisogna tener presente che anche gli orari della trasmissione subiranno dei mutamenti. Infatti anziché iniziare alle ore 14:00 le puntate di Detto Fatto incominceranno alle 14:45, stesso orario dell’inizio di Uomini e Donne su Canale Cinque, e termineranno alle 16:45.

Detto Fatto: arriva Carla Gozzi a dare consigli di stile!

Altra novità del programma è che, dopo l’addio di Giovanni Ciacci, arriverà Carla Gozzi a dar consigli di stile a coloro che prenderanno parte a Detto Fatto. Avvolta ancora nel mistero è la presenza di Guillermo Mariotto, altro personaggio di spicco del mondo del fashion. Non è ancora chiaro, infatti, se allo stilista venezuelano verrà affidato un ruolo nella trasmissione pomeridiana di Rai Due oppure no.