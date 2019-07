Detto Fatto, fuori Mariotto: Bianca Guaccero chiama Carla Gozzi

Detto Fatto, Carla Gozzi sostituisce Giovanni Ciacci: Guillermo Mariotto è fuori

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla nuova edizione di Detto Fatto, che sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Bianca Guaccero e andrà in onda su Rai 2 a settembre. Dopo l’addio di Giovanni Ciacci, passato a Sky, si era parlato dell’arrivo di Guillermo Mariotto, stilista e giurato di Ballando con le Stelle. Ma a quanto pare le trattative non sarebbero andate a buon fine. A rivelarlo è il settimanale Spy: pare che il venezuelano abbia fatto delle richieste eccessive per un programma quotidiano dal budget ridotto. Tra le varie domande di Mariotto sembra ci sia stata anche quello di costruire uno studio ad hoc, solo per i suoi interventi, in una sede romana della Rai (mentre le registrazioni avvengono a Milano). Insomma, sembra che tutto questo abbia spinto gli autori a far fuori Guillermo dal cast e a chiamare un’altra esperta di stile: Carla Gozzi.

Bianca Guaccero chiama Carla Gozzi a Detto Fatto 2019-2020

“Il posto lasciato vacante da Giovanni Ciacci verrà occupato da Carla Gozzi, pronta a lasciare Real Time per sbarcare sulla tv generalista. Si mormora che l’esperta di stile e di fashion sia stata scelta da Bianca Guaccero in persona, dopo che un incontro con Guillermo Mariotto non aveva troppo convinto la conduttrice”, si legge sulla rivista edita da Mondadori. Ma le novità di Detto Fatto non finiscono qui: a causa del limitato budget, ridotto per volontà del direttore di rete Carlo Freccero, la trasmissione non andrà più in onda tutti i giorni.

Detto Fatto cambia orario e perde una puntata

Dal prossimo 16 settembre il factual show non partirà più alle 14 bensì alle 14.45. La ragione di questa riduzione di durata è quella di lasciare spazio alle repliche del programma di Carlo Cracco, in onda in prima visione nella fascia preserale. Detto Fatto andrà poi in onda solo dal lunedì al giovedì: il venerdì verrà trasmessa una replica con “il meglio di”.