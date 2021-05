Detto Fatto chiude: i saluti di Bianca Guaccero in lacrime

Ultima puntata di Detto Fatto su Rai Due venerdì 7 maggio 2021. Il programma è costretto a chiudere in anticipo per lasciare spazio al Giro d’Italia che parte sulla stessa rete da sabato 8 maggio. La centoquattresima edizione della manifestazione si svolgerà nell’arco di ventuno tappe fino al 30 maggio 2021 con partenza da Torino e arrivo a Milano. Come sempre Rai Due trasmetterà l’evento in esclusiva.

Bianca Guaccero ha così chiuso la sua terza edizione da conduttrice di Detto Fatto. L’ultima stagione è stata tutt’altro che facile per l’artista pugliese. Impossibile dimenticare lo scandalo del tutorial sensuale su come fare la spesa e i recenti problemi di salute. La Guaccero ha infatti contratto il Covid-19 ed è stata costretta a condurre da casa la sua trasmissione.

La presentatrice 40enne ha aperto l’ultima puntata di Detto Fatto con un omaggio musicale per i telespettatori: ha cantato una sua versione di Senza fine, celebre canzone di Gino Paoli. Durante i saluti finali Bianca Guaccero ha poi fatto sapere che dal prossimo anno ci saranno novità importanti:

“Grazie a tutti, mi avete fatto vivere tre anni meravigliosi e spero di poterli vivere ancora con voi. Perché Detto Fatto continuerà, cambierà e si rivoluzionerà come tutte le cose, ma continuerà. Vi voglio bene”

Dunque, stando alle ultime parole di Bianca Guaccero sembra proprio che Detto Fatto tornerà in onda a settembre nonostante gli ascolti tv non proprio esaltanti. Rispetto agli esordi con Caterina Balivo il factual show deve fare i conti con una concorrenza decisamente più agguerrita.

Su Rai Uno, ad esempio, c’è Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che, partito in sordina, è riuscito a conquistare il 14% di share, dando del filo da torcere alle soap di Canale 5 e al rinomato Uomini e Donne. Dopo l’addio di Caterina Balivo Detto Fatto è cambiato molto e la Guaccero ha chiarito che ci saranno in futuro altri cambiamenti.

Anche se ci saranno diverse trasformazioni sembra certa la presenza di Bianca Guaccero al timone di Detto Fatto per il quarto anno consecutivo. La bella pugliese pare non intenzionata ad abbandonare la conduzione, che le sta regalando tante soddisfazioni.

Bianca Guaccero non ha però smesso di recitare: negli ultimi mesi, tra una puntata e l’altra di Detto Fatto, ha trovato pure il tempo di girare una fiction nella sua amata Puglia.