Detto Fatto cancellato dalla Rai: a settembre parte un nuovo programma

Detto Fatto viene chiuso su Rai Due: parte un nuovo programma con Paola Perego?

Da tempo si parla di una chiusura di Detto Fatto, il programma di Rai Due nato nel 2013 con Caterina Balivo e oggi condotto da Bianca Guaccero. Quest’ultima, secondo gli ultimi gossip, ha firmato un contratto con Sky per presentare un nuovo format mattutino dal prossimo settembre. Un’indiscrezione che l’attrice pugliese non ha mai smentito, segno che il suo trasferimento è ormai certo. E con l’addio di Bianca la Rai è pronta a chiudere definitivamente Detto Fatto. Che, tra l’altro, non sta ottenendo gli ascolti sperati e giornalmente non va oltre il 5% di share. Stando a quello che si legge su Tv Blog per la prossima stagione televisiva si sta vagliando la possibilità di inserire nel palinsesto del pomeriggio di Rai Due una nuova trasmissione condotta da Paola Perego.

Detto Fatto chiude: Bianca Guaccero lascia la Rai per Sky

Secondo gli ultimi gossip dal prossimo settembre Detto Fatto sarà sostituito da un nuovo programma guidato da Paola Perego. La conduttrice 53enne è infatti in lizza per tornare sul piccolo schermo dopo l’ultima esperienza televisiva, quella con Non disturbare. Al momento non è chiaro che genere di programma possa condurre la Perego e non sapremo di più prima del prossimo giugno, quando verranno presentati i palinsesti ufficiali Rai per la stagione televisiva 2020-2021.

Su Rai Due potrebbe tornare anche Mezzogiorno in famiglia

Stando a quello che si legge su Tv Blog il prossimo anno potrebbe tornare pure Mezzogiorno in famiglia, il format del weekend che è stato cancellato lo scorso settembre per una questione di budget. Gli ultimi conduttori dello show sono stati Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia.