Bianca Guaccero saluta la Rai, sfiderà Federica Panicucci: news e dettagli

Bianca Guaccero saluta la Rai: sfiderà Federica Panicucci il prossimo anno. Il nuovo progetto televisivo: spifferi e dettagli

Secondo i rumors, Bianca Guaccero lascerà il timone di Detto Fatto a fine stagione. Per lei sarebbe previsto un ‘trasloco’ televisivo, destinazione Sky. Lo spiffero lo ha lanciato il magazine Chi la scorsa settimana. Ora il settimanale dà i dettagli dell’operazione e svela nuovi risvolti: Bianca dovrebbe sbarcare su Tv8 e dovrebbe andare a mettersi in competizione con Federica Panicucci, in quanto il nuovo progetto si riferisce proprio alla fascia oraria in cui va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la fidanzata di Marco Bacini.

Guaccero sbarca su Tv8: indiscrezioni

“Stavolta possiamo svelare il nuovo e concreto progetto di Bianca”, si legge su Chi, “che abbandona la Rai definitivamente e Detto Fatto, che su Tv8 andrà a condurre un programma pronto a sfidare Mattino 5, nella stessa fascia oraria di Federica Panicucci”. Dunque, secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, i giochi per il passaggio della conduttrice di Bitonto a Sky sono ormai cosa fatta, così come è deciso il progetto che le sarà cucito addosso. Una notizia che già aveva assunto contorni piuttosto definiti circa 7 giorni fa, quando sempre Chi sussurrava di un contratto firmato in gran segreto dalla Guaccero.

Detto Fatto: ascolti in flessione e stoccate di Giovanni Ciacci

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, con ogni probabilità Bianca resterà al timone di Detto Fatto fino a maggio; dopodiché passerà a Sky per la nuova avventura. Ricordiamo che il suo lavoro nel factual di Rai2 è stato molto apprezzato dai vertici di Viale Mazzini, nonostante gli ascolti, rispetto alle edizioni targate Caterina Balivo, hanno subito una flessione. Flessione che è stata anche al centro di una serie di stoccate inviatele da Giovanni Ciacci, costumista che fu un volto celebre dello show ma che mai trovò un buon feeling con la Guaccero, a differenza della Balivo. Una situazione che ha inevitabilmente fatto prendere due strade differenti ai due (oggi Ciacci è opinionista di Barbara d’Urso e conduttore di Vite da Copertina).