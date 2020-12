Detto Fatto bufera, Bianca Guaccero riparte quasi in lacrime: il discorso

Bianca Guaccero torna alla conduzione di Detto Fatto e lo fa in punta di piedi. L’arrivo in studio è stato accompagnato da un breve ma significativo discorso che ha voluto rivolgere al suo pubblico che, da 14 giorni, ha dovuto fare a meno del programma di Rai 2. Poche parole sentite che Bianca ha voluto dire a suo nome, ma anche dell’intera squadra che lavora al suo fianco, davanti e dietro le quinte.

Le esternazioni sono arrivate immediate e precise: nessun giro di parole. La conduttrice pugliese, al timone di Detto Fatto da tre anni, ha voluto mettere in chiaro la situazione senza nascondersi.

“Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità. Una opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto e come ogni giorno facciamo. E da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla: Detto Fatto è qua!” https://www.instagram.com/p/CIlKIW8oKzY/

Bianca Guaccero emozionata chiede scusa al rientro a Detto Fatto

È stata evidente l’emozione di rientrare nello studio della sua trasmissione che nelle ultime settimane ha subito numerosi attacchi. Nelle parole della Guaccero, quasi bagnate dalle lacrime, non si è letto vittimismo, ma, al contrario, una eloquente ammissione di colpe. Tutta la squadra del factual ha cercato di prendere il meglio da questa vicenda per ripartire senza commettere più errori del genere. “Ci scusiamo per quello che è accaduto” – ha pronunciato la conduttrice con la voce tremante.

Subito dopo tutto è tornato come prima: è partita la sigla di Detto Fatto e Bianca ha immediatamente accolto la prima ospite, Carla Gozzi con cui ha commentato alcuni look. Un ritorno atteso da molti arrivato a metà settimana e che sa anche di ripartenza. Dopo la bagarre a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane e di cui Bianca Guaccero si è presa parte della responsabilità, nonostante abbia fatto presente che niente e nessuno avrebbero mai voluto offendere la figura della donna.

Lo spazio dedicato al tutorial su come si fa la spesa sui tacchi ha destato cristiche provenienti dall’opinione pubblica e da una buona parte della politica che si è indignata e ha chiesto a gran voce la chiusura del programma. La direzione del servizio pubblico, invece, ha poi deciso per una sospensione andata avanti per due settimane, fino a oggi.

Per calmare le polemiche, Detto Fatto ha subìto un cambio di linea autorale e dirigenziale. È infatti stato sostituito in corso d’opera il capo progetto e ha ottenuto una nuova dirigente del programma, Gabriella Oberti, come anticipato da TvBlog, la quale ha già dato un notevole contributo alla rete occupandosi del reality Il Collegio, particolarmente premiato negli ascolti.