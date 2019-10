Detto Fatto, Bianca Guaccero si sfoga: “Peso? Ecco perché sono così”

Bianca Guaccero, imbeccata da Jonathan Kashanian, parla del suo peso a Detto Fatto: “Ecco perché sono così”. Poi il duro sfogo in diretta

Bianca Guaccero si è tolta qualche sassolino dalle scarpe durante la puntata di Detto Fatto andata in onda il 14 ottobre. La conduttrice di Rai 2, imbeccata da Jonathan Kashanian, ha risposto pubblicamente alle critiche inerenti al suo peso. Da diverso tempo, infatti, Bianca è sotto attacco di alcuni hater social che non perdono l’occasione di rivolgerle pensieri tutt’altro che garbati in merito alla sua condizione fisica. Ma cosa non va nella Guaccero? A dire la verità nulla. Anzi, è oggettivamente una delle donne più belle della tv italiana. Eppure c’è chi non riesce a tenere a freno la lingua raggiungendola addirittura con pesanti insulti.

“Il mio metabolismo è cambiato”

Durante la rubrica gossippara “Senti chi Sparla”, Jonathan ha parlato di vip che negli ultimi anni sono stati protagonisti di forti cambiamenti di peso. Bianca ha preso l’occasione per parlare della sua situazione. “Grazie Jonathan, ora ho l’occasione per parlarne pubblicamente”, ha esordito la conduttrice riferendosi alle critiche che la vedrebbero troppo magra. “Qualche anno fa, circa 15 – ha spiegato -, ero più in carne anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali che avevo […] Poi sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante”. La presentatrice ha proseguito, narrando che a differenza di molte altre donne dopo la gravidanza ha perso peso: “Il mio metabolismo è cambiato.”

“Molti al posto di andare a parlare con uno psicologo si sfogano sui social network”

“La cosa più brutta che mi hanno scritto – ha aggiunto – è stata durante la mia partecipazione a Tale e Quale: ‘Fai schifo, vai a farti ricoverare in una clinica di anoressia’. Io non rispondo quasi mai sui social ma quella volta lo feci e scrissi: ‘E se fossi stata veramente malata di anoressia, pensi che una cosa del genere mi avrebbe aiutato?'”. Anche negli ultimi tempi gli insulti non sono mancati: “Pure quest’estate è successo. Dopo aver postato una foto in costume con un’amica mi hanno detto: ‘Due amiche, e il seno?'”. Alla fine Bianca è stata lapidaria: “Molti al posto di andare a parlare con uno psicologo si sfogano sui social network”. Come darle toro.