Bianca Guaccero, critiche sulla nuova edizione di Detto Fatto: la conduttrice risponde ai fan

Bianca Guaccero, dopo il successo della prima edizione da lei condotta, è tornata da due giorni al timone di Detto Fatto. Quest’anno il programma di Rai2 vede tante novità: nuova collocazione oraria, allungamento della diretta e soprattutto nuovi protagonisti. Al posto dell’amato Giovanni Ciacci sono arrivati, infatti, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto. L’assenza dello stylist ed esperto di gossip, passato alla corte di Barbara d’Urso, sembra però aver lasciato l’amaro in bocca a molti fan che non hanno esitato ad esprimere il loro giudizio negativo. Ovviamente la nuova formula e le new entry piacciono ad un’altra parte del pubblico, ma la bella conduttrice pugliese ha voluto comunque replicare a chi ha espresso scontentezza. Con un post pubblicato su Instagram, ha affermato di apprezzare la sincerità dei suoi telespettatori e promesso di tener conto delle osservazioni ricevute per migliorare lo show.

Detto Fatto, i fan criticano il programma: manca Giovanni Ciacci e Mariotto non piace

Tanti i messaggi non positivi per la nuova edizione di Detto Fatto: “Manca Ciacci come l’aria, Mariotto insignificante”; “Mariotto non piace a nessuno” e ancora “Siete tutti bravissimi ma mi manca Giovanni Ciacci”. Insomma sembra che il giudizio del pubblico sia concentrano soprattutto sull’assenza di Giovanni Ciacci e sulla presenza di Guillermo Maritto, che veste il ruolo di “spettatore speciale” commentando in diretta cosa accade in studio. Le critiche non mancano neanche però per Bianca Guaccero: “Ho l impressione che non ti diverti come l ‘anno scorso, senti tutto il peso e la responsabilità di questa conduzione, ma tranquilla tu sei brava e talentuosa, lasciati andare alla spontaneità e leggerezza”, scrive un utente. Ma qualcuno trova lo show quest’anno anche troppo caotico.

Bianca Guaccero risponde alle critiche su Detto Fatto: “Mi dite sempre la verità e vi ascolterò”

“Sapete perché vi voglio bene? Perché mi dite sempre la verità, ed io non posso far altro che ascoltarvi e migliorare! La verità è un’opportunità, ma è anche un gesto d’amore! Si può dire in tanti modi la verità, e la maggior parte di voi riesce a farlo con l’affetto di sempre ed è per questo che vi sono grata. State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto”, scrive Bianca Guaccero. La conduttrice sembra aver apprezzato la schiettezza di fan e follower e afferma che farà tesoro dei consigli. Poi prende la palla al balzo anche per parlare dell’allungamento di Detto Fatto: “Il programma durerà anche di più, due ore e 20 in diretta con tanti tutorial e momenti di spettacolo, non sempre facili da gestire”. Un impegno più gravoso per la conduttrice, che chiude il suo post dichiarando: “Io ce la metterò tutta come sempre e fino alla fine! Vi abbraccio tutti!”.