Detto Fatto si allunga: dal 18 settembre il programma dura di più

Detto Fatto orario: da mercoledì’ 18 settembre 2019 il programma si allunga

Buone notizie per i fan di Detto Fatto. Come rivela in anteprima Tv Blog, da mercoledì 18 settembre 2019 cambia l’orario del programma di Rai Due. Il factual show condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso anno ha raccolto l’eredità di Caterina Balivo, partirà come sempre alle 14.50 ma finirà alle 17.15 e non più alle 16.50 come era previsto inizialmente. La trasmissione sui tutorial prenderà il posto di Nella mia cucina, lo show di Carlo Cracco che ha esordito lo scorso lunedì 16 settembre con duplice orario: quello delle 16.50 e quello della 19.15. Da domani, dunque, Cracco avrà una sola puntata quotidiana e non più due.

Detto Fatto prende il posto di Nella mia cucina di Cracco

Dopo la fine della puntata di Detto Fatto – prevista alle 17.15 – Rai 2 manderà in onda Apri e Vinci, il game show condotto da Costantino Della Gherardesca di cui la nuova edizione ha avuto inizio, a sorpresa, ieri sera, dalle ore 20, sostituendo, all’ultim’ora, la prima puntata del programma Battute?, procrastinato a causa di un lutto che ha colpito il conduttore Alessandro Bardani. Subito dopo tornerà Nella mia cucina – che avrà quindi una sola puntata giornaliera – e successivamente i vari programmi informativi della rete.

Il comunicato ufficiale di Rai 2 sul cambio d’orario

“Rai 2 modificherà il suo palinsesto pomeridiano a partire da domani, mercoledì 18 settembre. E lo farà con Detto fatto, condotto da Bianca Guaccero, che si allungherà fino alle ore 17.15. A seguire la rete proporrà Apri e vinci con Costantino Della Gherardesca e, alle 17,40, rinnoverà l’appuntamento con Nella mia cucina condotto da Carlo Cracco che terminerà alle 18 dove avranno inizio i programmi informativi”, si legge nel comunicato stampa divulgato dalla seconda rete Rai.