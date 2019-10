Detto Fatto, Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi. Ecco perché

Carla Gozzi è una dei nuovi tutor di Detto Fatto. Lei, regina della moda e dello stile, si occupa di cambiare il look a coloro che si affidano alla trasmissione proprio per migliorare il proprio aspetto. E i suoi cambiamenti piacciono eccome, riscuotono molta approvazione. Per la stylist, però, oggi è una giornata speciale e per questo Bianca Guaccero le ha fatto una sorpresa. Prima, però, non è mancato un piccolo scherzetto che la conduttrice ha fatto alla tutor dietro le quinte, proprio prima dell’inizio della puntata. Pare infatti che quando la Gozzi è arrivata negli uffici Rai, la Guaccero l’abbia salutata e trattata con freddezza e che abbia mantenuto atteggiamento distante nei suoi confronti. Carla non le ha detto nulla al momento ma le ha poi rivelato che invece aveva notato questo suo comportamento.

A Detto Fatto si festeggia il compleanno di Carla Gozzi, con tanto di torta

Come ogni giorno, anche nella puntata di oggi era arrivato il momento del cambio look. Così la Guaccero ha fatto entrare Carla Gozzi che si è presentata tutta vestita di bianco, raffinata come sempre. Prima di far entrare la ragazza, a cui la tutor avrebbe dovuto stravolgere il vestiario, Bianca ha annunciato che per la stylist oggi è un giorno molto speciale perché compie gli anni. “Avevi notato il mio atteggiamento? Quando sei arrivata ho quasi evitato di salutarti”, ha domandato Bianca alla Gozzi che le ha confermato di aver notato tutto. A quel punto la conduttrice di Detto Fatto le ha rivelato che il suo era uno scherzo perché voleva fingere di aver dimenticato che è oggi è il suo compleanno. In quel momento in studio è entrato Gianpaolo Gambi, vestito da cameriere, con una bella torta per Carla. Una sorpresa davvero stupenda!

Detto Fatto: da Carla Gozzi a Jonathan Kashanian, i momenti de leggerezza non mancano

Detto Fatto è sicuramente uno dei programmi pomeridiani sicuramente più amati dagli italiani. Durante questo contenitore infatti non mancano momenti di leggerezza anche grazie alla pagina di gossip con Jonathan Kashanian, durante la quale alcuni giorni fa la Guaccero ha colto l’occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe.