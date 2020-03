Perché Bianca Guaccero non è nella puntata di Detto Fatto in onda su Rai Due venerdì 6 marzo 2020

Bianca Guaccero non condurrà la puntata di Detto Fatto in onda domani, venerdì 6 marzo 2020, su Rai Due. Lo rivela in anteprima il sempre informato Tv Blog. A quanto pare la conduttrice pugliese è costretta a lasciare il timone del factual show per recarsi a Napoli, dove è protagonista ogni sabato sera con Enrico Ruggeri a Una storia da cantare. Il giorno prima della diretta Bianca sarà impegnata con le prove dello show e per questo mollerà Detto Fatto ad altri colleghi.

Chi condurrà Detto Fatto su Rai Due venerdì 6 marzo al posto di Bianca Guaccero

Senza Bianca Guaccero la conduzione di Detto Fatto sarà corale. Prenderanno il posto dell’attrice pugliese la modella curvy Elisa D’Ospina, l’esperto di costume Jonathan Kashanian, la consulente di moda Carla Gozzi e l’attore e comico Gianpaolo Gambi. La Guaccero tornerà poi in onda con la prima puntata di Casa Detto Fatto – in onda su Rai Due sabato 7 marzo alle ore 11 – che è stata registrata in anticipo. Bianca sarà presente in diretta dagli studi Rai di Milano lunedì 9 marzo 2020.

Ultima puntata di Una storia da cantare per Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri

Quella di sabato 7 marzo 2020 sarà l’ultima puntata di Una storia da cantare per Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Lo spettacolo – nonostante l’agguerrita concorrenza di C’è posta per te – si è difeso bene, conquistando l’attenzione di ben 3 milioni di telespettatori.