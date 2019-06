Desirée Maldera incinta, in arrivo il secondo figlio: l’annuncio

Desirée Maldera di nuovo mamma: l’ex tentatrice di Temptation Island annuncia la sua seconda gravidanza

Desirée Maldera è incinta per la seconda volta e ad annunciarlo è lei stessa su Instagram. Il suo è un annuncio molto atteso dai suoi fan, visto che già qualcuno era riuscito a scoprire la sua gravidanza. Diversi sono i commenti di felicità sotto il post condiviso dall’ex tentatrice di Temptation Island. Tra questi spuntano quelli di Antonella Fiordeliso, già a conoscenza della notizia, e Francesco Chiofalo. Una bellissima notizia quella data da Desirée in queste ore, durante il matrimonio di due suoi amici. Insieme al marito Valerio ha preso oggi parte a queste nozze, attraverso le quale sceglie di annunciare l’arrivo del suo secondo figlio. L’ex tentatrice, però, ci tiene a precisare di non essere, giustamente, ancora a conoscenza del sesso del bambino. Dalla sua prima gravidanza è nato il piccolo Giancarlo, quasi sempre protagonista delle Stories condivise su Instagram dalla Maldera. Ora a fare compagnia al bambino ci penserà un fratellino o una sorellina e Desirée aveva, più volte, affermato che avrebbe presto cercato di avere un altro figlio.

Desirée Maldera, dopo Giancarlo in arrivo un altro bambino per l’ex tentatrice

“Con la scusa che per il matrimonio di Chiara siamo tutte vestite carine colgo l’occasione per dirvi che anche questa volta mi riproduco. Sono come i conigli. Secondo bebè in arrivo ma tanto già mi avevate sgamata”, annuncia Desirée condividendo una foto su Instagram mentre le sue amiche le toccano il pancino. La Maldera e suo marito Valerio sono pronti ad accogliere un altro figlio dopo solo qualche mese dalla nascita di Giancarlo, avvenuta lo scorso 2 gennaio. Ovviamente non si sa ancora se sia un maschietto o una femminuccia e a sottolinearlo è la stessa Maldera, a fine annuncio.

Desirée Maldera, i fan contenti per la seconda gravidanza

Una lieta notizia quella che oggi Desirée sceglie di dare a tutto il suo pubblico. Lo scorso 19 gennaio diventata la moglie del suo amato Valerio, con cui ha scelto di allargare nuovamente la famiglia. Nel frattempo, sotto il post condiviso dalla Maldera, sono tanti i fan che fanno i loro più cari auguri alla coppia. Molti telespettatori, dopo il reality delle tentazioni, si sono ricreduti sulla bella ex tentatrice, molto criticata durante il suo percorso, ma ora molto apprezzata.