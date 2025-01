Desirée Maldera: addio tv, laurea, nozze di ferro e cosa fa oggi

Desirée Maldera per un periodo è stata al centro del gossip nostrano ed è divenuta un volto popolare della tv grazie alla partecipazione nel 2017 a Temptation Island. Proprio nel reality show delle tentazioni si è fatta notare dal grande pubblico per essersi avvicinata ‘pericolosamente’ a Francesco Chiofalo che nel programma si era presentato con l’allora fidanzata Selvaggia Roma. ‘Lenticchio’ alla fine ricucì con quest’ultima, anche se poi scattò la rottura poco tempo dopo la fine dello show. Maldera fece ancora parlare un po’ di sé per frecciatine varie e bagatelle social, poi l’incontro con l’uomo della sua vita, vale a dire Valeriano Rampezzotti, manager lontano dal mondo dello spettacolo. Un amore travolgente che ha bruciato tutte le tappe. E oggi? Che cosa fa Desirée?

Il 19 gennaio 2025 Maldera ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram seguito da oltre 300mila followers. La donna e madre (con Rampezzotti ha avuto due figli, nel 2019 Giancarlo e la piccola Blu nel 2020) ha celebrato il traguardo delle Nozze di Ferro con il marito di cui è profondamente innamorata. Da quando ha conosciuto Rampezzotti, Maldera si è eclissata dal mondo dello spettacolo.

Pare che non abbia più avuto alcuna mira televisiva. Continua invece a dare aggiornamenti sulla sua vita attraverso il suo account Instagram, ma non in modo ‘asfissiante’ come le influencer in voga. Insomma, nel matrimonio e nella maternità sembra che abbia trovato una dimensione fatta di serenità e tranquillità, lontana dall’universo gossipparo che si alimenta di schiamazzi rumorosi e spesso sterili, ossia fine a se stessi.

“Domani sono 6 anni di matrimonio. Nozze di Ferro – ha esordito Desirée nel celebrare il suo matrimonio –. Sono stati i sei anni più veloci della mia vita, un matrimonio così autentico e pulito, pieno di amore, consapevolezza e rispetto. Non c’è stato giorno in cui io non ti abbia amato, non c’è stato giorno in cui io non mi sia sentita amata. Amo tutto di noi, anche quelle poche litigate che finiscono ridendo come pazzi”. Pare proprio che Valerio e la Maldera siano una coppia di ferro, felice e serena.

“Abbiamo costruito tanto, forse troppo, ma sempre con leggerezza – ha aggiunto l’ex volto di Temptation Island -. Tu sei leggero, io sono leggera, tutto è leggero e divertente, romantico e piacevole. Possiamo dire di non aver mai vissuto momenti no e che, se mai arriveranno, saremo capaci di affrontarli. Ridiamo dei nostri difetti e li trasformiamo in strumenti utili; ci miglioriamo, ci modifichiamo continuamente, anche se non c’è bisogno, perché amiamo le stesse cose.

Sarà cosi per sempre? Chi lo sa”.

“Per il momento, io ti ringrazio per questi anni meravigliosi, in cui non mi sono mai sentita né avanti né indietro , ma sempre di fianco. mano nella mano. E immersa di coccole. Il rispetto e l’onestà sono il segreto”, ha concluso Maldera, raccogliendo una valanga di ‘like’ per quanto raccontato.

Chi è Desiréee Maldera e la laurea a 32 anni

Figlia dell’ex calciatore Aldo, Desirèe è nata nel 1992 e prima di prendere parte a Temptation Island nel 2017 ha partecipato a Miss Italia. Dopo essersi legata a Rampezzotti, come poc’anzi sottolineato, è uscita dai radar del mondo dello spettacolo. Il manager è un uomo molto riservato. Inoltre il mese scorso, Desirée si è laureata. “Sono troppo grande (forse) per laurearmi perché ho 32 anni, ma non ho mai fatto nulla seguendo una scadenza. Ho preferito viaggiare, scoprire, lavorare e fare altro. Tutto il contrario di tutto ma per me è perfetto cosi. Tuttavia, non è mai troppo tardi per aggiungere pezzi di puzzle. E poi, diciamocelo: faccio un po’ come mi pare”, ha scritto sui social dopo essersi laureata