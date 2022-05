Depeche Mode, morto Andrew Fletcher: la musica piange il tastierista

By

L’annuncio è arrivato sul profilo Twitter del gruppo musicale, sono tutti ancora increduli per quanto accaduto ad Andy

È morto Andrew Fletcher dei Depeche Mode. Una notizia arrivata del tutto inaspettata, la scomparsa prematura del tastierista ha lasciato i suoi compagni increduli e sotto shock, e non solo loro. Sono stati proprio loro, i suoi compagni, ad annunciare la morte di Andy Fletch. Era nato a Nottingham nel 1961, il prossimo 8 luglio avrebbe compiuto sessantuno anni. Ma così purtroppo non sarà. Fletcher dei Depeche Mode si è spento all’età di 60 anni, dopo una vita dedicata alla musica e non solo. Era anche un manager.

Una vita passata insieme ai Depeche Mode, uno dei gruppi musicali più amati e celebri degli ultimi decenni. Era il 1980 quando ha conosciuto Gore, con il quale ha creato i Depeche Mode, o almeno la prima formazione. Proprio Martin Gore e Dave Gahan, gli altri membri della band, hanno annunciato la morte del tastierista con un messaggio condiviso su Twitter. Nello stesso si sono detti scioccati e invasi da una devastante tristezza per la prematura scomparsa del loro amico, nonché un membro della famiglia e compagno di band.

Dopo averne annunciato la scomparsa, i Depeche Mode hanno dedicato delle belle parole a Andrew Fletcher. Lo hanno descritto come una persona dal cuore d’oro e che sapeva sempre intuire quando qualcuno aveva bisogno di aiuto e supporto, di una risata o di qualsiasi altra cosa. Hanno espresso totale vicinanza alla famiglia di Andy, chiedendo anche di dedicare un pensiero all’amico scomparso e di rispettare la loro privacy in questo momento così difficile.

Non si conoscono le cause della morte di Andrew Fletcher dei Depeche Mode al momento. Dal messaggio della band pieno di stupore e dolore la sensazione è che si sia trattata di una scomparsa improvvisa. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti sulla sua scomparsa, avvenuta a soli 60 anni. Anche il cinema oggi è stato colpito da un grave lutto: si è spento Ray Liotta a 67 anni. Una giornata da dimenticare per il mondo dello spettacolo e delle arti, le notizie delle due scomparse sono arrivate a distanza di poche ore.