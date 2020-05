Denver, verità rapporto Madonna: “Non ho mai voluto approfondire”

Cosa è successo tra Andrea Denver e Madonna: il rapporto oggi tra il modello e la cantante

Da mesi si parla con una certa insistenza del rapporto tra Andrea Denver, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, e la regina del pop Madonna. I due si sono conosciuti sui social network, dopo che la cantante ha notato il modello veronese in alcuni videoclip di Taylor Swift e Jennifer Lopez. Per un lungo periodo si è parlato di una liaison tra Denver e Lady Ciccone ma pare che questo legame non sia andato oltre una semplice amicizia. È stato lo stesso 29enne – tra l’altro molto amico dell’ereditiera Paris Hilton – a parlarne nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Le dichiarazioni di Andrea Denver sull’amicizia con Madonna

“Tra me e Madonna non c’è mai stata l’occasione di valutare se potessimo spingerci oltre la semplice amicizia. Lei mi ha fatto una serie di battute sull’argomento e ha mandato messaggi in cui si poteva leggere un interesse nei miei confronti ma non ho mai voluto approfondire. Non ci ho mai pensato perché lei non è il mio genere di donna, per via della sua età. Secondo me in una coppia è bello essere quasi coetanei perché così si ha la possibilità di crescere insieme. Però rispetto chi sostiene che in amore l’età non conta”, ha spiegato Andre Denver alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Oggi sia Andrea Denver sia Madonna sono fidanzati

Oggi Andrea Denver è felicemente fidanzato con la modella americana Anna Wolf. Ha ritrovato la serenità in amore anche Madonna: da qualche mese la 61enne fa coppia fissa con il ballerino 25enne Ahlamalik Williams.