Denver e Rusic, Adriana Volpe rivela: “No polveroni, contatterò Rita”

Adriana Volpe a Radio Radio: l’intervista dopo il Gf Vip e in attesa del ritorno in tv con Ogni mattina

Giada Di Miceli ha ospitato oggi pomeriggio Adriana Volpe nella sua trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio. Una chiacchierata che ha toccato tutti i punti fondamentali dell’esperienza al Grande Fratello Vip, ma non solo. Si è parlato per esempio anche di Magalli, e Adriana ha specificato ancora una volta di non aver ricevuto personalmente le scuse del conduttore. Poi la Volpe ha spiegato che si trasferirà a breve a Milano per lavorare al suo nuovo programma su Tv8, Ogni mattina, che la vedrà impegnata per un anno intero. Si avvicinerà così anche a suo marito Roberto Parli, che lavora in Svizzera, e chissà che non riescano a vedersi un po’ più spesso. Nessuna crisi tra i due: se non si sono visti finora è perché le disposizioni in seguito al Coronavirus lo vietano.

Denver, Adriana Volpe risponde alla definizione di “donna ideale” e parla della fidanzata di Andrea

Adriana ha poi risposto alle ultime dichiarazioni di Andrea Denver, che la ritiene la donna ideale. La Volpe ha detto: “Non alziamo polveroni. Lo ha detto, ma anche tante volte nelle interviste. Ma è un modo per sottolineare l’amicizia che si è creata. Mi ha detto più volte che mi stima tanto. Donna ideale nel senso che cerca una donna con la mia voglia di vivere la vita”. Per spazzare via ogni sospetto ha aggiunto: “Tu devi conoscere la sua fidanzata, è una ragazza straordinaria. Parallelamente alle parole lusinghiere che mi ha dato, avrai sentito anche le parole che ha speso per la sua fidanzata. Una dichiarazione d’amore meravigliosa. […] C’è una sana amicizia, e quindi è inutile calcare troppo”.

Gf Vip, Adriana Volpe vuole incontrare Rita Rusic: “La contatterò”

Si è poi espressa in modo più che positivo su Clizia e Paolo, ospite della settimana scorsa. E veniamo alle parole su Rita Rusic: “Ce l’ha con me perché l’ho nominata. A me è dispiaciuto. Ogni volta che andava via una persona comunque ti dispiace. Io con lei alla fine avevo pure legato, però quelle sono le regole del gioco. Mi dispiace che abbia ancora questo sentimento, io confido invece in un netto recupero. Io la contatterò, spero di poterla incontrare”.

Adriana Volpe e Roberto a Temptation Island Vip? “Ringrazierei, ma no”

Infine, Giada ha chiesto ad Adriana se accetterebbe di partecipare a Temptation Island Vip col marito. Posto che non potrebbero da regolamento, visto che sono sposati e con una figlia, Adriana non accetterebbe neanche potendo. Queste le sue parole: “No, ma no. Ringrazierei, però il Grande Fratello Vip è stato un reality che ho nel cuore e adesso ho voglia di vivermi la mia carriera da protagonista non da concorrente ma da padrona di casa, passami il termine”.