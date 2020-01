Denver turbato al GF, nomination ‘minacciate’: “Qui c’è una mina vagante”

Andrea Denver preoccupato al Grande Fratello Vip: la sua riflessione nella notte non passa inosservata

La riflessione di Andrea Denver non è passata inosservata all’occhio del Grande Fratello Vip. Prima di andare a dormire, questa notte il gieffino si è confidato con Ivan Gonzalez, rivelandogli un suo importante sospetto. Ciò è accaduto dopo le nomination a sorpresa richieste dal programma. Scendendo nel dettaglio, è arrivato un comunicato in Casa, che chiedeva ai concorrenti di iniziare a votare i coinquilini che intendono mandare al televoto. Questo non ha potuto non creare scompiglio tra i gieffini e alcuni di loro non hanno di certo dormito sonni tranquilli. Nella stanza da letto della Casa, dove Michele Cucuzza sta già dormendo, Ivan ha confessato all’amico Andrea di essere preoccupato per Aristide. Quest’ultimo, nella serata di ieri, è stato voltato, attraverso una nomination palese, da Adriana Volpe. Ora il concorrente spagnolo teme che Malnati possa essere stato nominato anche all’interno del confessionale da qualcun’altro, durante le nomination segrete.

Grande Fratello Vip, Andrea Denver svela a Ivan Gonzalez la presenza in Casa di una ‘mina vagante’

“Mi dispiacerebbe se andasse al voto il professore”, ha ammesso Ivan a Denver. Ed è stato proprio durante questa confessione che Andrea ha scelto di rivelare i suoi sospetti al Gonzalez. Il modello è apparso abbastanza turbato per la situazione che si starebbe creando all’interno della Casa. A detta del giovane, le nomination potrebbero essere ‘minacciate’ da una ‘mina vagante’. “Il problema è che qui c’è una mina vagante, quindi è un problema che non è buono. Se tu sbagli a parlare vai in nomination. È un pericolo quella persona, perché ti vota come si sente al momento”, ha dichiarato Denver a bassa voce, parlando con Ivan. Dunque, a detta di Andrea nel programma sarebbe presente un concorrente che decide sul momento chi votare, in base a ciò che è appena accaduto.

Andrea Denver, nomination ‘minacciate’: la riflessione lascia perplesso Ivan Gonzalez

La riflessione di Denver non ha potuto non lasciare senza parole Ivan. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è subito mostrato perplesso e abbastanza misterioso. Ma chi sarà questa ‘mina vagante’ di cui ha parlato Andrea? Per scoprirlo non ci resta che attendere e, intanto, Gonzalez si ritrova, ricordiamo, ad affrontare il televoto contro Carlotta Maggiorana, che ha ricevuto una bellissima sorpresa dal marito.