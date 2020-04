Denver su Damante: “Cosa mi disse su Giulia quando non erano assieme”

Andrea Denver e l’amicizia con Damante: “Cosa mi ha detto su Giulia De Lellis quando non erano assieme, prima del ritorno di fiamma”

Andrea Denver a ruota libera. Il modello si è confidato di recente tramite una diretta Instagram con il profilo del magazine Chi. Tanta la carne finita sul fuoco: la quarantena, la lontananza dalla fidanzata Anna Wolf (lei ora è in North Carolina, lui in Veneto), lo speciale legame d’amicizia con Adriana Volpe e persino la chiacchieratissima re-union tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. E non è un caso che Denver abbia parlato dei Damellis, visto che li conosce molto bene. Con il deejay veronese l’amicizia dura da 15 anni. L’influencer l’ha invece conosciuta dopo che è decollata la storia a Uomini e Donne. E sulla coppia Denver ha spifferato che…

Denver e il GF Vip: “Assurdo non vedere Anna da più di 100 giorni”

“Passo la quarantena tra casa mia e dei miei genitori. Sono vicinissimi, faccio da garage a garage”, esordisce il modello. Spazio ad Anna Wolf: “Lei è in North Carolina. Mi sembra assurdo non vederla da oltre 100 giorni. Per fortuna è molto Face Time e ci vediamo tanto in video. Mi tiene compagnia, parliamo delle ore. Spero di vederla presto. Appena ci sarà la possibilità uno dei due andrà dall’altro.” Si aspettava una situazione simile dopo il GF Vip? “Quando ero dentro la Casa chiedevo spesso dell’America, ma non mi venivano date informazioni chiare. Non sapevo del blocco degli aerei. Avevo anche impegni lavorativi e volevo far combaciare il rientro negli Usa con il vedere Anna. Anche se fosse rimasta in North Carolina pensavo di raggiungerla”. Si passa al capitolo Adriana Volpe e Damellis.

“Damante è sempre stato innamorato di Giulia… Adriana? Se fosse stata single…”

Con Damante l’amicizia va avanti da parecchi anni. Cosa ne pensa del suo ritorno in love? “Me lo ha detto. Sono contento perché so che lui con la De Lellis è felice. Lei è simpaticissima, sono felice che abbiano trascorso la quarantena assieme. Per me lei è sempre stata innamorata di lui. Ciò che mi sento di dire è che l’amore vince sempre.” (Verrebbe da chiedersi cosa ne pensa Iannone di ciò…). Denver parla quindi del deejay: “Lui mi ha sempre detto che, anche quando non stavano assieme, lui era innamorato”. (Qui verrebbe da chiedersi cosa ne pensa Claudia Coppola, l’ex di Damante). Infine spazio ad Adriana Volpe: “Una bellissima amicizia, non credevo si fosse creata una roba così fuori (in riferimento al gossip, ndr). Me la porto nel cuore.” E ancora: “Se lei fosse stata single e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato. Mi piace la persona di Adriana. Poi però la vita vera è un’altra, è fuori dal Grande Fratello Vip”.