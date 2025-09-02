Dentro la notizia, Nuzzi: com’è andato il debutto, il confronto con Myrta

Com’è stato accolto dal pubblico Gianluigi Nuzzi nel pomeriggio di Canale 5? In questi ultimi anni, quella fascia oraria ha subito grandi cambiamenti dopo l’addio che Mediaset ha deciso di dare a Barbara d’Urso, che per tantissimo tempo ha ricoperto il ruolo da indiscussa protagonista. A prendere il suo posto ci aveva pensato Myrta Merlino, ma le cose non sono andate come Pier Silvio Berlusconi e il resto del team speravano. Ed ecco che ora c’è Nuzzi, con un nuovo e inedito programma.

Non più Pomeriggio Cinque, ora c’è Dentro La Notizia, che ha fatto il suo debutto nel pomeriggio di lunedì 1 settembre 2025. Ci sono stati già i primi commenti da parte dei telespettatori sul lavoro svolto da Nuzzi, ieri. Ma c’è curiosità di scoprire i numeri ottenuti con la prima puntata. Ebbene a seguire l’appuntamento sono stati 1.277.000 telespettatori, facendo registrare il 18.2% di share nella prima parte. La seconda è stata seguita da 1.220.000 telespettatori, con il 16.0%.

Si evidenzia già un piccolo calo, tra le due fasi del programma. Tenendo conto che ancora non è tornata La Vita in Diretta in Rai, non è un debutto eccezionale per il pomeriggio di Canale 5. Facendo un confronto con gli anni passati, Myrta Merlino aveva totalizzato una media un po’ più soddisfacente, sebbene il finale sia stato tragico. Infatti, nel 2023, la prima puntata di Pomeriggio Cinque aveva intrattenuto 1.633.000 telespettatori con il 21.37% nella prima parte e 1.572.000 telespettatori con il 19.33% nella seconda.

Risultato totalmente diverso nel 2024, con la prima puntata della stagione che aveva ottenuto solo 1.098.000 telespettatori con il 14.9% di share nella prima parte e 969.000 telespettatori con il 12.4% nella seconda. Dunque, facendo invece un confronto con la scorsa stagione, si può dire che con Nuzzi la situazione sembra essere, anche se si poco migliorata. Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà soprattutto con il ritorno de La Vita in Diretta su Rai 1. Ma l’attenzione è comunque tutta puntata sull’access prime time, con Gerry Scotti e La ruota della fortuna vs Stefano De Martino e Affari Tuoi. Proprio stasera, per la prima volta, i due conduttori si sfideranno e domani sarà possibile fare finalmente un confronto.