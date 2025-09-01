Dentro la notizia, esordio “horror” per Nuzzi: gaffe e critiche, Merlino gli scrive

Al via Dentro la Notizia, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 proposto in sostituzione di Pomeriggio 5. Fuori Myrta Merlino, dentro Gianluigi Nuzzi, specializzato in cronaca nera. E infatti, non appena il giornalista ha messo piede in studio, ha reso noto che avrebbe approfondito durante la puntata una serie di casi spinosi recenti. A giudicare dalle reazioni a caldo sui social, il debutto del talk non ha lasciato un segno positivo. Su X, il fu Twitter, sono piovute critiche a raffica.

Dentro la Notizia, pioggia di critiche sul programma e su Gianluigi Nuzzi

Nuzzi è stato accolto dal pubblico presente in studio con un fortissimo applauso. Ci stava la claque, nulla di nuovo sotto il sole. Ma anche meno. Qualcuno dei presenti probabilmente avrà le mani livide stasera. Poi il mezzo scivolone del giornalista che alle 16.45, quando cioè ha preso la linea, ha esordito con una “buonasera”. Non una gaffe incredibile, ma diversi utenti l’hanno infilzato sostenendo che un “buon pomeriggio” sarebbe stato più azzeccato e meno “funereo”.

#DentrolaNotizia inizia adesso!

Affronteremo insieme a voi argomenti di attualità e di realtà.

In diretta ora su #Canale5 pic.twitter.com/4VT6Im3Od5 — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) September 1, 2025

Critiche pure per il nuovo studio a tinte blu e rosse che tanto ricordano i colori del competitor La vita in diretta, anche se più plumbei. Anche Giuseppe Candela, firma di Dagospia esperta di retroscena tv, ha digitato un tagliente “lo studio è davvero brutto”. A non convincere anche il tono serissimo di Nuzzi. D’altra parte, però, Nuzzi è Nuzzi e non si può trasformare nel ‘piacione’ Alberto Matano. Diventerebbe una parodia vivente.

“Inizio horror” e nostalgici di Barbara d’Urso

“Ora è arrivato il momento di spegnere la tv”, ha scritto un utente, chiaramente non soddisfatto dell’esordio del nuovo talk. Addirittura c’è chi ha parlato di “inizio horror”. “Mi è già calata la palpebra”, ha chiosato un altro telespettatore. E ancora: “Sembra lo studio di un programma serale di Rete 4”, “Tranquilli che La vita in diretta la prossima settimana vince”; “Nuzzi non mangia il panettone dai”; “Praticamente Quarto Grado su Canale 5, ho già cambiato”; etc etc. Ovviamente non sono nemmeno mancati i nostalgici di Barbara d’Urso che ancora oggi rimpiangono il Pomeriggio 5 ‘trash’ della conduttrice campana.

Myrta Merlino scrive a Gianluigi Nuzzi prima della diretta

Da segnalare che, mentre stava iniziando Dentro la Notizia, sui social si è fatta viva Myrta Merlino, la quale ha scritto un messaggio di in bocca al lupo al collega. “Un grande e forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura”, ha digitato l’ex timoniera di Pomeriggio 5, rendendosi protagonista di un bel gesto. Attualmente Merlino non ha programmi a Mediaset. Nel corso della presentazione dei palinsesti, però, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che nel corso della stagione potrebbe essere arruolata per nuovi progetti.