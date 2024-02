Denny Mendez sta con l’ex di Valeria Marini: volano gli stracci

Volano gli stracci tra la Miss Italia 1996 Denny Mendez e la showgirl Valeria Marini. La prima si è messa assieme all’ex fidanzato della seconda che non ha gradito granché, accusando la collega di essere soltanto in cerca di visibilità. Mendez ha risposto a ‘Valeriona nazionale’ attraverso i microfoni della trasmissione radiofonica da Rai Radio1 Un giorno da pecora, confermando che appunto ha avviato una relazione con la fiamma che fu della Marini, vale a dire il deputato di Fratelli d’Italia Gerolamo Cangiano, noto a tutti come ‘Gimmi‘.

“Ho una persona che però in questo momento non è con me”, ha spiegato la Mendez quando le è stato domandato se fosse fidanzata. Dopodiché, riferendosi a Cangiano, ha aggiunto: “Stiamo bene ed è una storia abbastanza recente”. Come è noto Fratelli d’Italia, partito della premier Giorgia Meloni, è stato più volte additato come una forza politica dai tratti xenofobi. “C’è chi vola più alto in questo senso, la Lega. Quando ho vinto Miss Italia mi mandarono a Ponte di Legno, dove c’era il mitico Bossi. Mi accolsero con fischi e qualche commento razzista…”, ricorda Denny, scagliandosi contro il partito guidato da Matteo Salvini.

Quando è stata azzardata l’ipotesi che sono state superate le polemiche relative al colore della sua pelle scaturite quando vinse Miss Italia va sulla difensiva: “Sono in disaccordo, in Italia c’è ancora razzismo, non prendiamoci in giro”. E della premier Meloni cosa ne pensa? “Lei è una guerriera, è una che non le manda a dire: sta in prima linea e ci mette la faccia”.

Capitolo Valeria Marini che ha accusato la Mendez di averle rubato il compagno. “Mi stupisco che Valeria – ha spiegato Denny sempre a Rai Radio1 – che è una grande donna, una professionista, dica cose simili”. La Marini in tempi non sospetti ha attaccato in modo per nulla soft anche l’ex Cangiano. “Non commento, mi stupisco che una persona più grande di me possa dire queste cose”, la sferzata dell’ex Miss Italia.

In effetti di recente Valeria, raggiunta da Adnkronos, ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo contro la Mendez, sostenendo inoltre che è stata lei a lasciare Cangiano: “Sono single. Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per una sua situazione sentimentale delicata ma ho preferito mantenere la massima riservatezza perché non ho bisogno di né di visibilità né di fare parlare della mia situazione sentimentale per farmi pubblicità. Con Gimmi abbiamo ottimi rapporti e siamo molto amici”.

E ancora, a proposito di Denney Mendez: “Ma chi è? Cosa fa nella vita? È una alla continua ricerca di visibilità. Ho sentito Gimmi e mi ha detto che è solo una bufala. A volte riemergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini”. In effetti pure in questo frangente la situazione è ingarbugliata perché è vero che il parlamentare ha detto di recente che con Denny condivide solo un’amicizia. Ma pare che sia una bugia visto che nel giorno di San Valentino l’ex Miss Italia ha postato tra le sue Stories Instagram una foto romantica con Cangiano, impreziosendola con dei cuori rossi e con la seguente dedica: “Buon San valentino, Gimmi”.